La cátedra de Putin en 'Orden Mundial 2018'

Pretender que el mundo sea multipolar y no caer en la sentencia de ser el malo de la película es una misión difícil, si el auditorio son las máximas autoridades de países como EEUU y sus aliados. Algo con lo que viene cargando el presidente de Rusia, Vladímir Putin, pero que no le afecta, por considerar que está recorriendo el camino correcto.

Una revelación, entre tantas, que ha hecho el jefe de Estado ruso en el documental 'Orden Mundial 2018' de reciente estreno en las redes. Y es que Vladímir Soloviov, autor de la película, preguntó a Putin en tono de broma sobre 'cómo es eso de ser el principal malvado del mundo', a lo que en el mismo tono, el mandatario respondió con un "Pregunten a los malvados", al indicar que ese tipo de comentarios no le afectan pues a su entender sólo se trata de "la opinión solo de algunas fuentes occidentales, pero no de todas".

El analista internacional Adnán Ezzedine incide en que el orden mundial comenzó a cambiar en el momento en que Putin asumió la presidencia de Rusia por primera vez, al indicar que actualmente el 'campo de batalla' es golbal se ve "a nivel económico y militar".

En este sentido, Ezzedine explica que "a nivel económico EEUU castiga a toda la comunidad internacional cuando quiere", en un momento en que Rusia y sus aliados – China, Irán, etc.-, tienden "hacia un nuevo orden mundial que nos hace falta a todos", mientras "EEUU quiere ser la única potencia del mundo con un único orden mundial junto a sus aliados" (…) mediante la creación constante de conflictos en Oriente Medio y en África".

La película también tuvo lugar para la advertencia respecto a los intentos de Occidente de envenenar las relaciones entre Rusia y sus aliados, como los casos de Bielorrusia, Kazajistán o Armenia, una práctica que podría volverse en contra de sus promotores, según Putin.

"Los que vierten veneno gota a gota, acabarán tragándoselo y al fin y al cabo serán los que se envenenen", dijo el mandatario ruso al incidir en que las cosas irían bien para todos si se tratara de edificar relaciones con Rusia, y no al revés.

Al respecto, Ezzedine ironiza que EEUU le está poniendo un caramelito a países de la antigua Unión Soviética del tipo "'podéis ser europeos, entráis en el bazar este que le llamamos 'los países Schengen', una 'próspera Europa' donde hay trabajo, más garantías y bienestar sociales".

No obstante, el analista aclara que estos países pronto "notaron que no es así, que Europa Occidental no es el paraíso que dibujaban en los medios de comunicación o EEUU. Entonces algunos países se aliaron con las políticas de EEUU con el objetivo de la destrucción total de las relaciones entre los pueblos que han vivido durante años en la Unión Soviética hasta su fragmentación".

Ezzedine hace hincapié en que "EEUU está cercando muchísimo las fronteras de Rusia, financiando movimientos políticos para hacer daño a la política de Putin, cuyos mensajes a fecha de hoy, son mensajes de paz, (Putin) nunca ha declarado la guerra a nadie".

En este sentido, el experto cita el ejemplo de Siria, donde "Rusia está para luchar contra los terroristas, mientras que EEUU está financiándolos a cara descubierta. (…) Putin está donde está, y llega donde llega, siempre con mensajes de paz", concluye Adnan Ezzedine.