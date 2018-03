"En Bruselas prefieren a la extrema derecha en el poder en Italia"

Remontados por el viento que levantó la reciente reforma electoral en Italia, que favorece a las coaliciones en detrimento de los partidos que se lanzan sin socios al ruedo, la alianza de centro derecha integrada por La Liga Norte, Forza Italia, y Fratelli d’Italia se llevó el gato al agua.

Para el profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola, el resultado de estas elecciones obedecen a "una reforma cuyo objetivo era precisamente que el partido más votado, que ha sido el Movimiento 5 Estrellas, no obtenga la mayoría en la Cámara y la posibilidad de gobernar. Es decir, el conjunto de los partidos del 'establishment' decidió que a pesar de que los italianos consideran que ellos no son capaces de gestionar correctamente la situación, otros no deberían hacerlo".

Italia, otra vez según los analistas, se ha convertido en una suerte de comidilla: 'ingobernabilidad', 'inestabilidad de siempre', 'está sembrada la incertidumbre', 'negociaciones muy largas y complicadas'. Son las ideas que derraman todos los estamentos europeos, desde los actores políticos hasta la prensa. Esta situación que vive la tercera potencia más importante de la Unión Europea no le hace mucha gracia a Bruselas.

Además: Comisión Europea opina que presidente de Italia logrará formar un gobierno fuerte

En este sentido, el profesor observa que "en Italia el principio de ingobernabilidad está presente desde la liberación de los nazis, y durante todas estas décadas Italia ha sido ingobernada, pero de hecho ha tenido Gobiernos. Por lo tanto, no es nada nuevo".

"El problema no está tanto en la ingobernabilidad histórica de Italia, sino en el tipo de orientación política que tiene que tener el Gobierno. Desde Bruselas, y desde los partidos del 'establishment', se ha hecho todo lo posible para que Italia no deje de estar alineada con los principios del ajuste estructural y el objetivo de hacer cargar por los trabajadores el coste de la gestión económica que se está impulsando desde Bruselas", señala Arriola.

Lea más: Kremlin: elecciones en Italia es "un asunto absolutamente interno"

El analista lo explica de otra forma: "Italia es ingobernable si quiere gobernarse a sí misma en una orientación distinta a la que se marca desde Bruselas. Si se trata de gobernar siguiendo la línea de Bruselas, Italia será gobernada, o bien, con un presidente elegido en el Parlamento, o como ha ocurrido en otras ocasiones recientes, con un presidente impuesto desde Bruselas".

Pero ese viento que remonta a esas alianzas siempre sopló de cola: el 37,09% de la coalición de centro derecha no es suficiente para hacerse con el poder, y mucho menos el 32,64% del M5S. Mientras, el Partido Democrático hizo historia: su cosecha 2018 es la peor desde 1948 con el 22,8% de los sufragios. Y de ahí derivan los adjetivos en Europa: Y de ahí, la preocupación que inquieta a Bruselas.

"No hay que olvidar que Berlusconi ha sido superado (dentro de la coalición que integra su partido) por una fuerza como Liga Norte, con la que está aliado, que tiene un carácter claramente de extrema derecha, lo cual nos está diciendo que desde Bruselas prefieren a la extrema derecha en el poder que a un movimiento alternativo como 5 Estrellas", sentencia el profesor Joaquín Arriola.