Putin: golpe histórico y decisivo a la geopolítica de EEUU

Y es que en dicho discurso, el jefe de Estado ruso presentó las nuevas armas que ha desarrollado su país, lo que ha provocado el desquicio de Occidente y sus aliados.

© REUTERS/ John MacDougall Trump, Merkel y Macron muy preocupados por anuncios de Putin sobre desarrollo nuclear

Interpretando un guion de ciencia ficción y de origen presuntamente desconocido, el diplomático japonés se atrevió a afirmar que "tras la Guerra Fría, a pesar de que EEUU reducía de manera constante sus armas nucleares, Rusia y China iban aumentando el armamento nuclear", dijo con tono de alarma. Por lo cual, justificó y defendió el nipón, "EEUU tuvo que modificar un poco (sus armas atómicas) y lo reveló en su doctrina nuclear".

El analista internacional Juan Aguilar se muestra contrariado respecto a las afirmaciones del canciller de Japón.

"Yo no sé si es que el hombre simplemente no tiene información, o es un ignorante, o también ha entrado en la escuela de tomarnos el pelo a todos".

Aguilar explica su sorpresa ante tales afirmaciones al indicar que China no es ni de cerca esa gran potencia nuclear que el funcionario japonés intenta imprimirle. En este sentido, observa que la coyuntura armamentística del gigante asiático "no sirve para explicar la situación internacional actual, y menos para lo que dice este señor".

Para contextualizar, el experto explica que "en cuanto a la potencia nuclear de la Federación de Rusia, hay que tener en cuenta que viene heredada de la antigua Unión Soviética. Pero si vamos a lo que ocurrió cuando colapsó la URSS, gran parte de aquel material militar nuclear quedó inservible, tuvo que ser destruido. Todos sabemos lo que pasó en la Federación de Rusia en los años noventa (década de 1990). Su capacidad nuclear no es que no aumentara, sino que disminuyó ostensiblemente. Es decir, este señor (Taro Kono) no se entera de nada, o no lee historia, o lo que es peor, nos intenta tomar el pelo a todos", observa Aguilar.

© Sputnik/ Maxim Blinov Kremlin: las nuevas armas de Rusia no amenazan a los que no tienen planes de atacarla

Entrevistado por la cadena NBC, Vladímir Putin expresó que "los que dicen que empezó una nueva Guerra Fría, no son analíticos, de hecho se dedican a la propaganda". Según el presidente ruso, "la carrera armamentista se inició cuando EEUU decidió salir del Tratado so bre Limitación de Sistemas de Misiles Antibalísticos (ABM, por sus siglas en inglés)". Un acuerdo que fue suscrito entre EEUU y la Unión Soviética el 26 de mayo de 1972, y del que el Gobierno estadounidense de George W. Bush anunció la salida unilateral en 2001.

Aguilar incide en que "si a esto le añadimos la última doctrina publicada por la Casa Blanca respecto al uso de armas nucleares por EEUU, vemos que la utilización de ese tipo de armamento ya no se circunscribe exclusivamente a la respuesta de un ataque nuclear de un adversario, sino a la utilización de armas nucleares, estratégicas o tácticas, en función de otro tipo de agresiones convencionales, incluso por una agresión de informática. Esto también rompe lo que era la doctrina de contención durante la Guerra Fría, y por tanto rompe el equilibrio estratégico".

"¿Qué es lo que ha hecho la Federación de Rusia?", se pregunta el experto.

"Intentar recuperar ese equilibrio estratégico desarrollando sistemas de armas que hagan inútiles el sistema antimisiles y que avisen al otro adversario de que 'si usted está dispuesto a utilizar armas nucleares contra Rusia, o alguno de sus aliados, la respuesta será nuclear'".

Entretanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, afirmó que "el presidente Putin confirmó algo que el Gobierno de EEUU ha sabido desde siempre, y que Rusia ha negado; han estado desarrollando sistemas de armas desestabilizadoras por toda una década en directa violación de las obligaciones del Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés).

"Lo que buscan es enredar algo muy sencillo", señala Aguilar, pues "EEUU tiene armas nucleares en Europa. Al final, quien tiene la posición defensiva (Rusia) lo que observa es: 'si yo tengo que responder a una posible agresión, ¿qué tengo que hacer? Sobrepasar los muros que me están poniendo aquí delante, en mi frontera, no a cinco mil quilómetros'", expresa analista al aludir al cerco que la OTAN le teje a Rusia en sus fronteras con sus escudos antimisiles.

Para el periodista, "en el peor de los casos a EEUU esta situación no le viene mal del todo porque implica que va a vender un juguete (escudos antimisiles) que no sirve para nada, — como decía Serguéi Shoigú, un paraguas agujereado —, a los coreanos, a los japoneses, a los polacos, a los rumanos, a toda la UE, un sistema que realmente no es efectivo, pero que es un gran negocio para el complejo militar industrial norteamericano".

"Por eso en todas estas situaciones al final se entrecruzan los intereses militares y geoestratégicos, con los intereses industriales y comerciales, con la situación económica y política de cada una de las potencias que entran en juego", concluye Juan Aguilar.