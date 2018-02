¿Rusia no es Europa?

Rusia no tiene nada que ver con Europa. Lo opina la mayoría de los franceses y británicos, así como alrededor de la mitad de los alemanes. Lo reveló el último sondeo realizado por Sputnik en países de la UE.

Para el pacifista mallorquín Joan Carrero quien fue postulado en 2000 al premio Nobel de la Paz los resultados del sondeo demuestran que no es en vano la labor de quienes "machacan" a las sociedades europeas "durante décadas" con el objetivo de "dividirlas", para lo cual, en particular, no se deja de repetir que Rusia es "un enemigo".

Afirmó que detrás se esconden intereses de Washington, que utiliza con este fin los "potentísimos" instrumentos de propaganda que tiene a su alcance, entre ellos "Hollywood" y los inmensos medios de comunicación que controla.

"No es casual, entonces, que haya una ignorancia tan importante sobre un punto tan evidente", es decir, "que Rusia es Europa", indicó el también presidente de la Fundación S'Olivar en entrevista con Radio Sputnik.

Según nuestro interlocutor, Washington avanza en la implementación de las ideas expresadas por Zbigniew Brzezinski, asesor de Seguridad Nacional del expresidente norteamericano Jimmy Carter, en el libro 'El gran tablero de ajedrez', donde planteaba, entre otras cosas, "que el país que tenga el control de Eurasia tendrá el control del mundo". Para conseguirlo, Brzezinski aconsejaba guiarse por el viejo principio de "divide y vencerás"

Lea más: EEUU y su obsesión enfermiza por dominar a Rusia

De acuerdo a Joan Carrero, quienes se dejan llevarse por Hollywood y creen en las buenas intenciones de EEUU se equivocan gravemente.

Y es que, en realidad, es un país "moralmente" muy "degradado" que actúa como "un gran criminal que no tiene ningún tipo de escrúpulos".

Señaló que hay numerosas pruebas de ello, en particular, el desprecio de Washington a sus promesas, por ejemplo, la que se dio a Rusia de "no avanzar con la OTAN hacia el este, hacia las fronteras con Rusia".

Además: ¿Es Rusia parte de Europa? Los 'viejos europeos' no lo creen