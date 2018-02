Estado de la Unión, ¿estado de Trump?

El famoso discurso del Estado de la Unión estrenó protagonista, pero no propaganda. Así, ante el Congreso de EEUU, el presidente Donald Trump volvió a demostrar de qué están hechas sus políticas, o las que le digitan desde los lobbies. Entre sus 'líneas maestras', vuelven a aparecer Rusia y China como grandes amenazas.

Lo inquietante, es junto a quiénes coloca Trump a Rusia y China como amenazas. "Enfrentamos a lo largo del mundo regímenes parias, grupos terroristas y rivales como China y Rusia que desafían nuestros intereses, nuestra economía y nuestros valores".

El analista internacional Adnan Ezzedine explica que Trump hace "estas declaraciones contra Rusia y China para que lo aplaudan un poco en el Congreso. El señor Trump no tiene capacidad, está provocando unos enfrentamientos por encargo. Ahora, ¿quién le encarga eso? Todos sabemos sobre unos intereses, sabemos perfectamente que el gran beneficiario es Israel", afirma el experto.

Para Ezzedine, "Trump está provocando a todos los que están llamando a la paz en el mundo y hacer la paz en Siria, como en Yemen, como en otros sitios, y está provocando y acusándolos (a Rusia y China)" de ser una amenaza.

© AP Photo/ Jacquelyn Martin 'Juegos de guerra': el Pentágono explica cómo prevé enfrentarse a Rusia y China

En este sentido, el jefe de Estado norteamericano incidió en que "la debilidad es el camino más seguro hacia el conflicto, y un poder inigualable es el medio más seguro para nuestra defensa". Por dicha razón pidió al Congreso "poner fin a los peligrosos recortes presupuestarios y financiar plenamente a nuestras grandes Fuerzas Armadas".

Lo dijo el señor, cuyo país que preside tiene un presupuesto militar que representa el 42% del total a nivel global, y supera la suma de los restantes nueve del top 10 en ese renglón de gastos.

El analista no vacila en afirmar que los EEUU "son los padrinos de terrorismo en todo el mundo, ya sea en Siria, en Afganistán y en otros países. En este momento no hay que analizar mucho las declaraciones de Trump", señala Ezzedine, al tiempo de lamentar "que sea el presidente de la gran potencia, es una pena que él ahora gobierne, declare, y acose a China y a Rusia".

Mientras, al comentar el discurso del Estado de la Unión brindado por Trump, el subjefe del comité de Defensa y Seguridad del Senado ruso, Frants Klintsevich, afirmó que durante la anterior administración EEUU, la de Barack Obama, fue "considerablemente menos agresivo respecto a Rusia que ahora".

"Los objetivos globales de la política estadounidense no experimentaron ningún cambio considerable, la hegemonía mundial a la que aspira EEUU es para ellos una especie de valor permanente, solo que en los métodos de realización de estos objetivos incidieron considerablemente al menos dos factores: la situación política interna de EEUU y la mentalidad del nuevo dueño de la Casa Blanca", afirmó Klintsevich.

"Todo lo que sale de Trump no me extraña mucho. Es una persona que no tiene capacidad, ni para decir, ni para escuchar. Los escándalos que protagoniza día a día con sus declaraciones y provocaciones (demuestran que) es un hombre sin capacidad. Hay que incapacitarlo", sentencia Adnan Ezzedine.