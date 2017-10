Trump hunde cada vez más a EEUU

Después de seis años de dejar de pagar su cuota en la Unesco, EEUU se auto desahucia. Un contínuo sesgo anti-israelí, esgrimió Washington para abandonar la institución. En este nuevo tramo de su viaje con el aislacionismo como destino final, Israel fue su cómplice. El Departamento de Estado informó que la decisión no fue tomada a la ligera.

La portavoz del Departamenteo de Estado, Heather Nauert, informó que EEUU desea seguir vinculado a la organización pero solo en calidad de observador no miembro para compartir sus opiniones y experiencias en temas como patrimonio mundial, libertad de prensa, educación y colaboración científica, y añadió que la decisión entrará en efecto el 31 de diciembre de 2018.

Al respecto, el Dr. Armando Fernández Steinko, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, señala que "a quienes hemos vivido la década de 1980 intensamente, el fenómeno Trump no nos sorprende tanto. Es una segunda versión del fenómeno Ronald Reagan, quien después de decir cosas muy parecidas a las que dice Donald Trump sobre el multilateralismo, sacó a EEUU de la Unesco en el año 1984. En esa época nos pareció un escándalo, sobre todo porque infligía las leyes que se había dado en la comunidad internacional después de la segunda Guerra Mundial que se resume muy bien con el espíritu de la Unesco".

Las reacciones del abandono de la Unesco por parte de EEUU fueron automáticas, y crecieron como hongos después de la lluvia. La directora general del organismo, Irina Bokova, deploró la decisión, y al mismo tiempo dejó ver que la institución no se verá afectada económicamente. Así, Bokova recordó que en 2011 EEUU cesó su participación financiera en la organización, y zanjó que "la Unesco nunca ha sido tan importante para EEUU al igual que EEUU nunca ha sido tan importante para la Unesco".

Mientras, para la embajadora del Ministerio de Exteriores ruso en misiones especiales y exembajadora rusa ante la Unesco, Eleonora Mitrofánova, esta decisión de EEUU no afectará su funcionamiento, al incidir que el país norteamericano no aportaba nada al presupuesto del organismo, y que "hubiera debido reestructurar la deuda y realmente pagar al presupuesto, o retirarse de la organización". Mitrofánova sentenció que EEUU "no ha contribuido con ningún progreso a la organización en los últimos años", y añadió que para la Unesco será "más fácil" trabajar sin el país norteamericano.

Y es que durante la Administración de Barack Obama, Washington canceló su aporte económico a la Unesco como protesta por la decisión del organismo de aceptar la pertenencia de pleno derecho a los Palestina.

Lo de Palestina, al entender del analista "es una disculpa que encuentra Trump para hacer algo que él quiere hacer en general, y es combatir el multilateralismo, y todo lo que sea multilateral, que incluye por ejemplo los acuerdos con Irán, los acuerdos multilaterales en Siria para combatir al terrorismo islamista; y en este caso, un espacio de convergencia, de reflexión, y de acercamiento común a través de la cultura como es la Unesco".

Tras conocerse la decisión de EEUU, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó preparar la retirada de su país . A su vez el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, elogió la acción de Washington caracterizándola de ser el "precio por la discriminación en contra de Israel". Denunció que la Unesco se ha convertido en "un campo de batalla para ataques contra Israel".

En tanto, el experto de las relaciones internacionales de la Universidad de San Francisco Stephen Zunes, declaró a Sputnik que la salida de EEUU de la Unesco muestra el creciente aislamiento del país en la comunidad internacional.

Para Fernández Steinko "es un ejemplo más de su plan (de Trump) que le está llevando al aislamiento, y dentro del vértigo que produce ese tipo de decisiones, esta visión unilateral del mundo tan enorme y terriblemente peligrosa, yo creo que este hombre (Trump) está generando tal situación dentro de EEUU que podría provocar una reacción nacional e internacional contra esa política, de forma que el multilateralismo, si salimos vivos de esta época, saldrá reforzado", incide el analista.

Muchos ven como sintomático que un presidente que ha sido calificado como "indigente intelectual", tome la decisión de abandonar una institución denominada Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En este sentido, al hablar sobre la función de la Unesco Fernández Steinko, explica que "los intentos de aproximación (entre los países), de crear un orden de paz, de colaboración a través de la cultura y de la ciencia que realmente son espacios fáciles políticamente: quién se va a oponer a que en España se lea a Dostoievski, o en Rusia se lea a Cervantes. Eso no tiene ninguna complicación política. Entonces la ONU ha sido una avanzadilla en estos intentos de generar paz, concordia, de reducir la tensión. Y es muy importante también por razones simbólicas".