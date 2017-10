¿Grave amenaza en España a independentistas catalanes?

"No tenemos nada que ceder ni negociar con los golpistas. Vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Companys. Creo que la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años", dijo Casado sin filtro.

Lluís Companys fue fusilado el 15 de octubre de 1940, en el castillo de Montjuic.

Lea más: Un portavoz de Rajoy predice el destino de Puigdemont

Y aunque Casado quiso aclarar que sus palabras se referían al encarcelamiento de Companys el 6 de Octubre de 1934, y no al fusilamiento, al calificar como 'golpistas' a los actuales independentistas catalanes, confundió la Segunda República, con la dictadura de Franco, que tuvo lugar después del golpe de Estado encabezado por el coronel Segismundo Casado en 1939, y que dio paso al final de la Segunda República, y la instauración del régimen franquista.

¿Falta de conocimiento de la historia de su país, o confusión intencionada? Las palabras de Casado (Pablo), tienen lugar en un contexto cada vez más encendido en territorio español, y donde la violencia está ganando las calles en las marchas por la unidad de España, con manifestantes de la ultraderecha.

Las primeras reacciones a nivel político a las palabras de Casado que se hicieron públicas, llegaron desde varios flancos. Como "miserable" lo calificó el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Mientras, Joan Tardà, su compañero y portavoz parlamentario de los independentistas catalanes, tuiteó: "Sí, Pablo Casado, sabemos cómo acabó nuestro president Companys, fusilado por el Ejército. ¿Te hace feliz recordarlo a nuestro pueblo indefenso?".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hizo lo propio: tras recordar que Companys fue torturado y fusilado, ha destacado que el vicesecretario de Comunicación del PP "o es un ignorante o es un provocador irresponsable".

Además: Pablo Iglesias: "Rajoy ha hecho un daño irreparable a Cataluña y a toda España"

Al respecto, el concejal del municipio de Aiguaviva en la provincia de Girona, Jordi Bohigas, señaló que "estas palabras han levantado un gran alboroto y lamentablemente dicen mucho de la cualidad de la democracia española".

Sobre el referéndum independentista de Cataluña, Bohigas quiso dejar claro que "el Gobierno de España ha tenido tiempo para convocarlo con garantías. Estamos a tiempo. Lo que pasa es que el Gobierno de España se cierra en banda y no quiere reconocerlo. La solución para esto es mucho más sencilla", incide.

La represión que ejectuó el Gobierno de Mariano Rajoy el 1-O contra los ciudadanos catalanes que salieron a expresar su voluntad en las urnas, provocó que, incluso aquellos catalanes que se posicionaban en contra de la independencia, adoptaran una postura de rechazo hacia La Moncloa.

Lea más: España, al borde del precipicio

"La mayoría de los catalanes no éramos independentistas hace diez años. Es una consecuencia del trato, de cómo han ido limitando, cercenando, cortando la autonomía catalana desde hace diez años para acá. Luego, la reacción de la gente ha sido 'si no ampliamos la autonomía, queremos separarnos'", concluye el concejal Jordi Bohigas.