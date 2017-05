Macron corre y se arrodilla ante Merkel

© REUTERS/ Guido Bergmann Merkel y Macron acuerdan trabajar estrechamente

No pareció la actitud de estar frente a una par, la de Macron con Merkel. Sino más bien, la de un subordinado. Y es que hasta en un momento de la conferencia de prensa que brindó junto a la líder alemana, se le vio tragar saliva, como cuando se saborea el nerviosismo y la inseguridad.

Tal vez sea por estas razones que Berlusconi le lanzó un golpe bajo al nuevo mandatario francés. "Macron es un chico guapo que tiene una madre muy guapa", dijo entre risas el ex primer ministro y líder de Forza Italia, en una clara alusión a la esposa del jefe de Estado galo. Su ironía no se ha quedado ahí: "Macron es un chico brillante que ha tenido la suerte de encontrar una buena madre que lo lleva de la mano". Pegándole a Macrón, Berlusconi marcó que estaba de vuelta en el ruedo.

La pleitesía que Francia le rinde a Alemania ya es casi una tradición, tanto como es una tradición que, mientras se suceden en el poder uno tras otro los presidentes galos, en Berlín hay una pertinaz Merkel que se encamina a alcanzar los 16 años en el poder. Macron es el cuarto presidente de Francia al que recibe Merkel, tras François Hollande, Nicolas Sarkozy, y Jacques Chirac. Algo impensado o imperdonable en cualquier país latinoamericano, a la vista de cualquiera de las democracias europeas.

Al respecto, el columnista de Sputnik y exdirector de la cadena Euronews Luis Rivas cree que esta "dictadura" de Merkel continuará tras las elecciones de septiembre en Alemania. Por otra parte, el analista incide en que "hay que tener en cuenta otra cosa: Francia vive completamente acomplejada con Alemania".

"Para Francia y todos sus problemas económicos y estructurales de industria, Alemania siempre ha sido un ejemplo. Y también esos continuos viajes a Berlín son otro ejemplo de ese complejo que tienen los franceses hacia los alemanes".

Para muchos analistas, la actitud de Macron no hace más que confirmar las palabras de la excandidata a la presidencia de Francia por el Frente Nacional Marine Le Pen: "De todas formas, Francia será dirigida por una mujer, yo o Merkel". Lo dijo durante el debate televisado entre los candidatos previo a la segunda vuelta de las presidenciales. Le Pen acusó así a Macron de tener una política europea dictada por la canciller alemana y de no defender los derechos de Francia en el seno de la Unión Europea.

Rivas afirma que "en la práctica, la verdadera canciller de Europa, y no sólo de Alemania es Angela Merkel, y no porque lo diga Marine Le Pen, sino porque la realidad lo demuestra así. En Europa no se puede hacer nada a nivel económico sin Angela Merkel". Y a nivel político ocurre lo mismo, según el analista.

Por si fuera poco, luego de que Macron se posicionase frente a Merkel a favor de reformas en la Unión Europea, desde Bruselas le taparon la boca y le dieron un tirón de orejas: mejor primero dedícate a las reformas en tu país antes de hablar de reformas en el bloque, le espetaron con poca diplomacia desde la capital de Bélgica.

En este sentido, Rivas reconoce que "Francia incumple las leyes europeas, sobre todo las de respeto al 3% del PIB que no se debe sobrepasar, y que incumple desde el año 2007. Es decir, Francia que ha dado lecciones al resto de países vecinos de europeísmo, incumple esas normas que ha impuesto Bruselas".