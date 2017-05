Un muy extraño aislamiento de Rusia

© REUTERS/ Jonathan Ernst Asesor del presidente ruso califica de positiva la conversación entre Putin y Trump

Basta con mencionar la conversación telefónica que acaban de mantener el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la cual "los dos gigantes planetarios dejaron de lado sus últimos roces y acordaron mirar al futuro juntos", según escribe el diario El País de España.

En particular, ambos líderes decidieron reemprender la búsqueda de un acuerdo sobre Siria y trataron la "peligrosa situación" de Corea del Norte.

La Casa Blanca calificó como "muy buena" la conversación telefónica que, según varios medios de comunicación, demostró "un acercamiento estratégico" entre Moscú y Washington.

Asimismo, esta misma semana tuvo lugar un encuentro entre Vladímir Putin y la canciller alemana, Angela Merkel, en la ciudad rusa de Sochi. El diálogo que mantuvieron se centró en temas como Siria o Ucrania.

Las mismas cuestiones se abordaron durante la reciente visita a Moscú de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, donde se reunió con el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

Aunque estas dos últimas conversaciones resultaron menos fructíferas que la mantenida por Putin y Trump, el simple hecho de que tuvieran lugar, ya de por sí es importante, coinciden los analistas.

"En muchos aspectos Bruselas no entiende a Rusia, pero lo importante es que se mantiene el diálogo. Todo ello demuestra que las relaciones bilaterales no se encuentran en un estado de total deterioro. Es más, creo que hay posibilidad de mejora", indicó a Radio Sputnik el politólogo ruso Alexander Kamkin.

Por su parte, el analista español Daniel Trujillo Sanz constató el fin de la "fase de absoluto congelamiento de las relaciones de la Unión Europea (UE) y EEUU con Rusia".

En conversación con nuestra emisora, el analista calificó como "positivos, necesarios e indispensables" estos últimos contactos.

No obstante, Daniel Trujillo Sanz no cree en las buenas intenciones de Occidente, muestra de lo cual es que la prensa occidental sigue machacando a Rusia, al tiempo que la actuación de personajes como Merkel o Mogherini no deja ser "hipócrita".