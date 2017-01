Europa: ¿complot contra Donald Trump?

Las piedras que arrecian sobre el tejado del mandatario estadounidense provienen de sus socios occidentales.

La canciller alemana Angela Merkel critica esta medida de Trump, cuando su bienvenida a los migrantes se ha saldado hasta ahora con la participación en algunos casos, de solicitantes de asilo en violaciones masivas y en atentados.

Para el columnista de Sputnik y exdirector de la cadena EuroNews, Luis Rivas, Angela Merkel es la menos indicada para hacer una crítica a las medidas de Donald Trump. "Ella es la causante de la gran crisis que se ha producido en Europa. Nadie está en contra de la inmigración, pero todo el mundo tiene derecho a criticar y a frenar la inmigración masiva que es lo que ella ha provocado", señala el periodista.

"Lo que está claro es que cada país tiene derecho a hacer un control de las personas que van a entrar en su país. Lo que Angela Merkel provocó es una entrada masiva sin control, sin contar con la ciudadanía, sin contar con la opinión de los países miembro de la UE que se vieron afectados por una llamada masiva que ella hizo a la inmigración, y eso es intolerable desde el punto de vista democrático", puntualiza Rivas.

Mientras, la primera ministra británica, Theresa May, al referirse al decreto de Trump indicó: "no estamos de acuerdo con ese enfoque". Lo dijo la señora que estudia hacer pagar a las empresas británicas mil libras anuales por cada trabajador "cualificado" de la UE después del Brexit. Es decir, critica una medida antiterrorista de Donald Trump, cuando ella misma intenta imponer una medida xenófoba contra trabajadores europeos, gente normal que está intentando ganarse la vida en el Reino Unido.

En este sentido, Rivas explica que las medidas May tras el Brexit "están condicionadas por cerrar las fronteras, no solamente a países exteriores a Europa, sino a países de la UE", bloque al que Gran Bretaña pertenece hasta que el Brexit se haga efectivo. Así, "los ciudadanos europeos que están viviendo en el Reino Unido tendrían que plantearse salir de allí, algo que no está recogido en los planes de Donald Trump, quien ha dicho claramente que la gente que tenga la ‘Green card’ no se verá afectada por ello, sino sólo los nuevos peticionarios y por un cierto tiempo", observa el periodista.

"Una respuesta con firmeza" a los decretos de Trump es a lo que insta a la UE el presidente francés, François Hollande. Mientras un portavoz del primer ministro belga, Charles Michel, declaró: "Estamos en desacuerdo con la prohibición de acceso al territorio de siete países musulmanes. Bélgica no seguirá el ejemplo y pedirá explicaciones por la vía diplomática", por lo que considera "una medida extrema".

Luis Rivas afirma que "en Francia no han recogido con ninguna seriedad esta declaración de François Hollande, pues su autoridad en esas cuestiones, y en el resto de temas políticos dentro de su país, está bajo mínimos; y porque al igual que Bélgica, son de los países donde la entrada de refugiados ha sido aprovechada por muchos terroristas que han actuado tanto en Francia como en Bélgica, y son uno de los principales centros del terrorismo proveniente de esos países que precisamente Donald Trump intenta controlar durante unos meses para prevenir precisamente lo que ha pasado en Francia y en Bélgica".