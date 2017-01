Se desata la guerra por el Brexit

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis May incluye la defensa del este de Europa en su plan Brexit

El Reino Unido no continuará formando parte del mercado único del bloque. Fue una de las primeras confirmaciones que lanzó Theresa May. Incidió en que permanecer en este mercado significaría aceptar las normativas europeas sin tener voz en el establecimiento de éstas. No obstante, prometió "presionar para el mayor acceso posible" a este mercado después del Brexit.

"Todo lo que ha dicho May es un 'quiero y no puedo'", opina el analista militar y asesor en conflictos internacionales, Gustavo Morales Delgado.

"Quiere tener las ventajas que se tienen al estar dentro del mercado único europeo, quiere ser un socio comercial favorecido, que no haya aranceles para los productos británicos que entran en el continente europeo, pero no quiere en ningún caso aceptar las contrapartidas".

Y es que la primera ministra explicó que deseaba un acuerdo comercial exento de aranceles con la UE, y añadió que el país no aceptará la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia.

En este sentido, Morales Delgado se reafirma en el concepto de que el Reino Unido "quiere todos los derechos a cambio de ninguna responsabilidad. Es un niño mimado que quiere todas las ventajas y ninguna de las desventajas. Intentan tener una condición de nación favorecida sin ninguna de las pegas y recargos. Quieren recibir subvenciones pero no pagar impuestos, imponer su ley, pero no aceptar las de otros, quieren estar dentro de Europa, pero sin ninguno de los condicionantes o sacrificios solidarios que asumen todos los países europeos por el bien común".

Por otro lado, Theresa May confirmó que el plan para el Brexit será sometido a votación en el Parlamento una vez que sea acordado. "Pondremos la conservación de nuestra preciosa Unión en todo lo que hagamos. Este es un gran momento para el cambio nacional", declaró la premier.

El analista reconoce un cierto tufo nacionalista en estas palabras de May. "Vuelven a recuperar la bandera blanca con la cruz roja de Inglaterra, y se olvidan de Escocia, del Úlster, la Irlanda del Norte todavía ocupada por los británicos, se olvidan de sus colonias, como las Islas Malvinas y Gibraltar, se olvidan de un montón de lugares que bajo la bandera de la Union Jack van a verse muy perjudicados por el Brexit".

"Europa es posible sin Inglaterra: lo ha sido durante mucho tiempo", sentencia Gustavo Morales Delgado.