Opinión: "Trump debería hacer una purga muy importante en la CIA"

© AP Photo/ J. Scott Applewhite Director de la CIA advierte a Trump que tenga cuidado con lo que dice (vídeo)

"Creo que las armas nucleares deben ser reducidas y reducidas sustancialmente (…) Las sanciones vigentes dañan a Rusia, pero creo que algo puede pasar de lo que mucha gente se va a beneficiar", dijo sobre las futuras negociaciones de EEUU y Rusia al respecto. Algo que se interpretó como que las sanciones impuestas a Rusia podrían cancelarse si Washington y Moscú logran un nuevo acuerdo bilateral sobre el desarme nuclear.

Para el periodista y analista internacional Juan Aguilar, esto tiene varias lecturas. A su entender "hay un juego diplomático y un juego de política interna de Trump". Y es que "en las últimas semanas hemos asistido a una cínica campaña para sembrar de minas al futuro Gobierno de Donald Trump. Lo hemos visto con las últimas actuaciones de Obama, desde la de no vetar la resolución contra Israel en la ONU, hasta mantener el apoyo a rebeldes terroristas en Siria, etc.".

Aguilar también menciona "la campaña del presunto hackeo de las elecciones norteamericanas, o de los fantasmagóricos informes que teóricamente los rusos dispondrían de la propia vida privada de Trump", explica el experto.

"Todo esto demuestra al final de que es una campaña clarísima para obligar al nuevo presidente a no tomar decisiones que ha prometido en su campaña electoral. Una de ellas, la fundamental, es rebajar la tensión con Rusia".

El analista se pregunta "¿qué ocurriría si el día que Trump asume la presidencia, inmediatamente se afirma que va a eliminar las sanciones contra Rusia? Pues que todo el aparato mediático diría 'véis cómo teníamos razón, Trump es un hombre de Moscú'. Lo venderían así. Entonces Trump necesita buscar una excusa para poder llegar a una entente con Moscú y acallar las voces", señala Aguilar.

Mientras, el director saliente de la CIA, John Brennan, reprochó el domingo a Donald Trump por "hablar y tuitear" sobre la posibilidad de que Estados Unidos alivie sus sanciones contra Rusia. Opinó que el presidente electo carece de un entendimiento completo de la amenaza que Moscú representa para Washington. Donald Trump declaró que como presidente mantendrá su cuenta de twitter para continuar respondiendo a las noticias deshonestas.

Aguilar explica que "Trump ha acusado abiertamente al director de la CIA de ser un filtrador de noticias falsas, de ser un intoxicador. El señor Brennan debe ser cesado inmediatamente, y si fuera posible demostrar estaba detrás de esas filtraciones de noticias falsas, Trump debería hacer una purga muy importante. Cuando un servicio de inteligencia hace algo a espaldas del poder político al cual sirve, esa institución debe ser depurada radicalmente, porque ese sí que es un peligro para la seguridad nacional, y un peligro para los ciudadanos estadounidenses".

Al hablar sobre temas de seguridad internacional, Trump señaló que hace tiempo que dijo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene problemas. "Uno, es que está obsoleta porque fue diseñada hace muchos años; y, número dos, porque los países no están pagando lo que se supone que tendrían que pagar", apuntó.

"Estas dos cuestiones que ha planteado Trump son dos torpedos a la línea de flotación de la OTAN", opina el periodista. Uno, es que al decir que está obsoleta, deslegitima a la Alianza. "Si mi intención es llegar a una entente con Moscú e intentar rebajar la tensión internacional, la OTAN no puede ser un incordio", añade el analista.

"El otro torpedo es que además me está costando dinero, porque EEUU financia el 50% de la OTAN. Es decir, sólo hay 5 países de los 22 que cumplen con la cuota de socio. El resto no lo cumple, está muy por debajo, y hay importantísimas dificultades, en algunos casos insalvables para poder aumentar esa cuota. Si ciertos países no cumplen con sus cuotas, la OTAN corre el peligro de colapsar y se encuentra en una posible vía muerta. Las dos cuestiones que ha mencionado Trump son terribles para el futuro de la Alianza", sentencia Juan Aguilar.