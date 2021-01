"Ellos pasan más de 12 horas conectados": alertan sobre pandemia de adicción a 'gadgets' entre menores de edad

Rodríguez, autora del trabajo de investigación 'Implicaciones cognitivo-conductual de los estilos de crianza en la dependencia de las redes sociales en niños y adolescentes', apuntó que "todo empieza por casa", incluida la adicción a Internet, donde el mal ejemplo lo dan los adultos, siendo la familia "el primer agente de socialización" de las personas.

"En el marco de mi investigación, hice una observación de campo, visité varios sitios, evalué varios escenarios, y lo notable es que tanto en colegios, en casa con padres, en sitios públicos, los niños, los adolescentes están conectados a una pantalla, sea por un móvil o sea por una tablet. Hasta en el mismo avión he visto padres que les entregaban a los bebés de tres años y en adelante una tablet para que jueguen. Entonces, esta conducta la están incentivando los padres, y si sus hijos no tienen una vigilancia, no tienen un horario, no tienen control, se salen de las manos", subrayó la psicóloga, al señalar que el problema se agravó durante la pandemia del COVID-19

De acuerdo a la investigadora, los niños y los adolescentes pasan "más de 12 horas conectados", llegándose a que los compañeros de clase se comuniquen a través de smartphones pese a estar uno al lado del otro. Una situación que atribuyó al intento de "escudarse" y "sentirse protegidos" detrás de la pantalla "para evadir un contacto directo por cuestiones quizás de autoestima o algún tipo de complejo".

Pero el mundo virtual —y sobre todo en una una edad "muy vulnerable" como es la adolescencia— puede ser extremadamente peligroso, donde los menores "pueden ser víctimas del ciberacoso", incluido el sexual, habiendo "muchos casos de suicidios entre los adolescentes" basados en estos hechos.

Asimismo, la adicción a las redes sociales hace que "pierdan contacto con la realidad, con sus familiares" y se priven del sueño para "estar conectados completamente" a fin de no perder ni un sólo 'like' nuevo, constató Rodríguez, quien comparó esta adicción con la que se puede tener hacia el "cannabis" y el "alcohol", y lamentó que no esté registrada "en el DSM-5, la guía de los sicólogos y los psiquiatras".

Según la especialista, los menores más propensos a la dependencia de las redes sociales son aquellos criados en el estilo "permisivo" —donde "no hay reglas, no hay normas" y la única exigencia es que el niño no moleste— o el "autoritario", donde la presión "desata en ellos algún tipo de conducta rebelde".

En este contexto, calificó como "mejor" el estilo de crianza "democrático", que reduce la posibilidad de que "sus hijos puedan tener algún tipo de tendencia adictiva a las redes sociales".

Subrayó que el estilo democrático no excluye de ninguna manera la existencia de reglas y normas, entre las cuales recomendó "apagar los equipos al sentarse a la mesa", donde desayunos, almuerzos o cenas deben convertirse en momentos "de compartir y socializar en familia".

Además, en caso de que los menores se queden solos ante la necesidad de sus padres de ir al trabajo, Rodríguez recalcó que la solución podría pasar por una mayor cooperación entre vecinos. Dijo particularmente que, si hay varias familias que conviven cerca, hay que buscar maneras para hacer "programas de actividades recreativas, en donde algunos se hagan cargo semanalmente de las actividades de esos grupos que no tienen los medios económicos para enviar a sus hijos a fútbol, a ballet, o a música, por ejemplo".