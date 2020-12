Íconos de Guatemala protegerán del COVID-19 a la península rusa de Crimea

Los íconos —hechos en cerámica, con un tamaño de un metro por 60 centímetros, y con un peso de unos 10 kilos cado uno— son un regalo del monasterio ortodoxo de la Santísima Trinidad 'Lavra Mambré' de Guatemala.

Su fundadora y abadesa, la madre Inés Ayau García, dijo a Radio Sputnik que la donación constituye un gesto de reciprocidad ante las realizadas por la parte rusa, entre ellas la entrega al monasterio del ícono de San Jorge por parte del canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante su gira por Latinoamérica en 2015, o el de San Lucas de Crimea regalado por la poeta, cantante y compositora Tatiana Nayk, una protagonista de la vida cultural de la península.

La madre Inés —condecorada por Rusia con la Orden de la Amistad en reconocimiento a su labor de promoción del idioma ruso y los valores ortodoxos en América Latina— señaló que ha "observado la construcción del puente de Crimea desde el primer momento", una "obra de ingeniería" que calificó como "fantástica". En este contexto, llamó a no "hacerles caso" a medios "vendidos", como los que llegaron incluso a plantear la necesidad de destruir la infraestructura que fue completada en diciembre pasado cuando el presidente, Vladímir Putin, inauguró el tramo ferroviario del puente , tras haber entrado en funcionamiento su parte destinada al tránsito de vehículos.

La antes monja católica, la madre Inés, cuenta que se convirtió a la fe ortodoxa tras una "larga búsqueda de los orígenes de la Iglesia" y "muchos años de estudio', donde su carrera principal fue "la teología y las sagradas escrituras".

"La vida de la Iglesia tiene dos partes: una que es la parte personal de uno, de su relación con Dios; y otra que es la parte administrativa, que son los patriarcados, cuya obligación es mantener la fe lo más puramente posible. Y para mantener la fe tienes que mantener la vida litúrgica, porque la vida litúrgica es el medio a través del cual se transmite el contenido de la fe. Y eso es lo que tiene la Iglesia ortodoxa: ha pasado a través de los siglos en una forma muy pura, conservando el mensaje que dejó Jesús", apuntó.

En este contexto, lamentó que la Iglesia romana, en su opinión, haya "perdido el norte" en muchos aspectos, alejándose "cada día más de la fe", de "lo que dice la palabra de Dios, los Evangelios, el Nuevo Testamento".

"Los católicos romanos —por lo menos en Guatemala— que escuchan lo que dice el Vaticano están muy decepcionados. Hay gente que me llama y me dice: '¿A qué hora haces la liturgia en tu iglesia, porque voy a ir allí, ya no quiero ir a la iglesia romana'. Ya la gente está muy molesta", afirmó.

Recalcó que, en estas circunstancias, "poco a poco" la gente se va acercando "para hacerse ortodoxa", de tal manera que "ahorita en Guatemala hay más o menos un millón de ortodoxos, en un país de 16 millones de personas".

Finalmente, ante la pandemia de coronavirus, la madre Inés llamó a "no tener miedo", a no asustarse y a no ponerse como "histéricos", recordando siempre que "no nos vamos a morir un día antes de que Dios quiera", algo que obviamente no quita la necesidad de "tener prácticas saludables", subrayó.