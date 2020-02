Sergey Brilev: "La energía debe ser una cosa para la sociedad, no para la oligarquía"

El periodista y presentador de la televisión rusa Sergey Brilev ha sido nombrado presidente de la Global Energy Association. Una posición que asume con mucho gusto y que, según sus palabras, no ha sido una sorpresa para él, al indicar que en su carrera periodística ha tenido posibilidades de explorar el tema energético.

Brilev, una figura pública de gran relevancia no sólo en Rusia, sino también en América Latina —ha sido nombrado Visitante Ilustre de Montevideo, un galardón que comparte con personalidades como exmandatarios de varios países—, señala que este reconocimiento es otorgado por un comité internacional independiente que incluye figuras como ganadores de Premio Nobel, y se entrega a gente que está involucrada tanto con la energía convencional —carbón, nafta, gas natural, hidroeléctrica—, como no convencional —eólica y solar—.

Realidad vs moda

El periodista incide en que el mundo esta pasando por momentos cruciales para las esferas de energía, tanto rusa como del resto del mundo, donde el debate dominante es sobre el equilibrio energético.

Indica que en Europa está muy de moda sustituir carbón con 'sol y viento' . "Lo que pasa ahora mismo es que el precio de la electricidad que se produce a base de viento y sol es mucho más alto. El europeo sí está listo para esto. ¿Cómo está el tema en el resto del mundo? Bueno, hay discusiones. En Rusia, un país que produce tanto petróleo y tanto gas, hay regiones que no son accesibles por líneas convencionales eléctricas y por gasoductos. Entonces, en las montañas de Altái hay todo un campo de energía solar", explica para ilustrar la situación.

En este sentido, manifiesta que "estamos en un momento clave para la industria energética, de este debate social sobre el desarrollo sostenible para que la energía no sea una cosa para la oligarquía, la energía debe ser una cosa para la sociedad".

Cambio climático: la naturaleza encuentra sus equilibrios

Brilev asume una posición imparcial respecto al cambio climático , y nos ilustra con un ejemplo. "En enero fui a la Antártida a la isla Rey Jorge, que es la isla más internacionalizada de la Antártida. Hay base rusa, chilena, uruguaya, argentina, polaca, coreana, china, etc. Yo ya había estado ahí, fui por primera vez en 2014, y cuando aterrizamos en aquel entonces, toda la isla estaba cubierta de nieve. Hoy en día, nieve no hay".

Menciona el hecho de que a principios de este mes de febrero en la base argentina Esperanza se registró un récord de temperatura: 18 grados sobre cero. "Esto es un ejemplo clásico del cambio del clima. Otro ejemplo es la ciudad de Moscú, donde este año no tenemos nieve, pero no obstante, en la Antártida, en los cerros alrededor de las bases, los glaciares están creciendo, el nivel del océano no está subiendo. O sea, la naturaleza encuentra sus propias decisiones para compensar el calentamiento".

Término medio

Brilev hace hincapié en que "se puede quemar el carbón sin contaminar el aire, éste es el tema más importante. Si hablamos de Europa Occidental, al carbón hay que sustituirlo con cualquier otra cosa. Pero estamos hablando en Rusia de 150.000 puestos de trabajo en esta industria. Aún en Europa hay un debate sobre esto entre Polonia y Alemania".

Se desmarca de quienes ven la necesidad de actuar en este sentido "más temprano que tarde". "Hay que respetar todas las posiciones. Pero el compromiso, la posición media, es la energía limpia. Uno puede quemar la nafta, el petróleo, el gas natural, aún el carbón, de una manera civilizada. En Japón hay plantas que queman carbón que no producen humo para nada, porque tienen filtros que paran un 95% de la contaminación. Lo importante para mí es respetar todas esas posiciones".

Metas

La Global Energy Association como tal incluye mayoritariamente a representantes de EEUU, Europa, Rusia y China, detalla Brilev. "Yo considero sumamente importante que añadamos a representantes de África, La India, de Asia más allá de China, y obviamente América Latina y el Caribe".

Una de las metas que se ha trazado el periodista es ir a conferencias que se organizan en esas regiones: "oír, escuchar y tratar de invitar a expertos africanos, latinoamericanos y asiáticos al Comité Internacional. Una vez que ampliemos el Comité Internacional, ahí podemos hablar de un debate renovado, nuevo, verdaderamente moderno y respetuoso", observa.

"Apoyo de todo corazón a la energía limpia. En un planeta ideal, la electricidad debe producirse a base de las fuentes renovables. Pero hemos visto esas fotos de Australia donde en el medio del desierto están usando coches eléctricos, yo los apoyo. Pero en las fotos que hemos visto en el medio del desierto en Australia los cargadores para estos coches eléctricos son a base de petróleo: la electricidad se produce a base de un generador normal. Entonces, ¿queremos vivir en un mundo de autos eléctricos? ¡Por supuesto! Pero, ¿cómo producimos la electricidad para estos autos eléctricos? Ahí está surgiendo un debate serio, más allá de chistes y de eslóganes", reflexiona Sergey Brilev.