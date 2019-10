Ignacio Ramonet, un hombre universal

El también profesor universitario de Teoría de Comunicación, explicó que su carrera periodística comenzó en el diario Libération, editado en París y fundado en 1973 por el filósofo Jean-Paul Sartre.

"Yo allí dirigía las páginas del cine, en particular, de crítica del cine. He escrito también libros de crítica del cine. Luego me interesé por la política internacional y pasé por Le Monde Diplomatique, y poco a poco fui periodista, luego redactor jefe y lego director, siendo a la vez académico, profesor de la Universidad", añade algunos detalles a su semblanza biográfica.

Ignacio Ramonet explica que su vinculación especial con América Latina se debe a que "me he interesado siempre por Latinoamérica".

"He escrito bastante sobre América Latina, me he paseado por prácticamente todos los países latinoamericanos y he conocido a algunos de los actores principales de la vida política de América Latina, en particular, al Comandante Fidel Castro y también al Comandante Hugo Chávez", cuenta el periodista español, de 76 años.

"Con cada uno de ellos he escrito unos libros a la vez de memorias y de reflexión sobre su propia experiencia política y su experiencia de vida", precisa.

Ramonet es Consejero editorial del Canal TeleSur, con sede en Caracas, Venezuela.

Al comentar la historia de fundación de ese canal, señala: "TeleSur fue precisamente una idea del presidente Chávez después del golpe de Estado del 2002. Él hasta entonces no ha tenido grandes problemas con los medios. Cuando fue elegido en 1998, más bien los grandes medios dominantes en Venezuela lo apoyaban".

Pero, "en la medida que comenzó a gobernar y aplicar su programa, sin desviarse de lo que había prometido y para lo que había sido elegido, los medios empezaron a atacarlo poco a poco… hasta el punto que el golpe de Estado de abril de 2002 fue mediático: fueron la televisión, la prensa en aquel momento los que dirigen, mienten y obligan en cierta medida a algunos militares a envolverse contra el presidente Chávez", recuerda Ramonet.

"A partir de allí Chávez empieza a reflexionar sobre cómo se puede combatir esta ofensiva de los medios sin prohibir los medios, manteniendo la libertad de prensa en el país", comenta el periodista la historia del nacimiento de TeleSur, una televisión pública.

La idea fue respaldada por Fidel Castro, Luiz Inácio Lula, Evo Morales, Rafael Correa, y así surge TeleSur, explica Ramonet, miembro del Consejo Editorial del canal desde su nacimiento.

"TeleSur es un canal necesario en América Latina porque da un punto de vista diferente del de los medios dominantes", afirma Ignacio Ramonet, para quien "RT también ha desarrollado un canal en español que tiene mucha audiencia para tener un punto de vista diferente".

"Sputnik también ahora está imponiendo su musiquita, su propia voz, y cada vez está más citado por las personas o por los propios periodistas que quieren dar un punto de vista diferente", añade.

Al referirse al foro Rusia-Iberoamérica, que reunió en su cuarta edición en San Petersburgo a unos 650 participantes de 35 países, Ramonet lo definió como "quizás el más importante del mundo".

"Yo no conozco otros foros que hablen como temática América Latina… Lo más importante es que este foro haya tenido lugar sobre tres días donde ha habido unos 650 participantes de 39 países, me dijeron a mí", expresó el periodista y panelista español.

"¿Dónde hay un foro en América Latina —no conozco ninguno que tenga esta amplitud—, con una participación tan importante de académicos, de especialistas, que vienen de tantos países diferentes?", señala nuestro interlocutor al destacar que "prácticamente todos los países de Latinoamérica han estado aquí presentes".

Por otra parte, "el foro ha sido muy abierto, todas las temáticas han sido abordadas", señala Ignacio Ramonet y explica que el evento "no ha tenido una idea preconcebida, ni tiene una declaración final escrita de antemano".

"Aquí se ha querido conversar, aquí se han venido académicos que más bien son conservadores, académicos que más bien son del centro, académicos que son más bien progresistas, y todo el mundo ha podido expresarse en una atmósfera de evidente libertad, pero también en una atmósfera de serenidad en la que los argumentos han podido desarrollarse", resumió.