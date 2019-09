Horacio Tettamanti: "Macri ha convertido a Argentina en un casino"

Ingeniero Naval y Mecánico, Horacio Tettamanti fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables de Argentina durante el anterior Gobierno. También empresario, Tettamanti sostiene que en el actual contexto los mercados están haciendo 'leña del árbol caído', al referirse a su país.

"Estamos en una situación donde prácticamente la deuda externa y la inflación está generando una situación socio-económica más parecida a una catástrofe de post-guerra", se lamenta.

Entonces, el exfuncionario mira hacia adelante: "Ojalá que entre todas las partes involucradas y todos los actores que van a participar en este capítulo nuevo [próximo Gobierno] que se iniciará si Dios quiere el 10 de diciembre [tras las elecciones], tengamos la lucidez suficiente para poder transitar esto con la mayor inteligencia posible y que no genere aún más daños de los que está generando".

¿Déjà vu?

A finales del pasado mes de agosto, Hernán Lacunza, ministro de Hacienda de Argentina, pidió al Fondo Monetario Internacional y todos sus acreedores institucionales, un aplazamiento en el repago de la deuda, tanto en pesos como en dólares. El motivo que esgrimió: "dificultades de liquidez".

"Estamos viviendo una ficción comunicacional, no solamente en Argentina sino también en el mundo. Una ficción de palabras, de la falsificación de la realidad", sentencia Tettamanti respecto al pedido del ministro al FMI.

Entonces, el ingeniero profundiza en su observación: "Esto [el pedido de Lacunza] tiene un nombre ya de tiempo atrás y se llama 'moratoria'. Cuando un acreedor no puede honrar sus deudas, convoca una moratoria, que es lo que ha hecho el Gobierno. Él puede reperfilar, perfilar, inventar nombres nuevos que no están en ningún texto de economía de ningún lado del mundo".

Tettamanti explica en este sentido que "la moratoria está compuesta por incumplimientos forzosos y voluntarios".

"Lo que ha hecho Lacunza, es decir: 'señores, en el corto plazo no puedo pagar, voy a tener que postergar unilateralmente determinados pagos hasta tanto se pueda'. O no, no sabemos todavía, ojalá se llegue a un acuerdo con los acreedores. Si se llega a un acuerdo la situación de default podrá ser superada, y si no se llega a un acuerdo, no. Todavía no lo sabemos", observa.

El ingeniero añade que también está la propuesta de canje de deuda voluntaria por parte de la Administración Macri al organismo financiero internacional. "Es una moratoria donde la deuda, en una parte, debe ser postergada por incapacidad de pago, con lo cual es un descargo de insolvencia, y por otro lado, un perfil de deuda irresponsablemente adquirido por este Gobierno, que si bien todavía no tiene vencimiento, a todas luces está que Argentina de ninguna manera va a tener esa capacidad de pago".

FMI: una película que Argentina ya vio

"El Fondo Monetario Internacional no es otro que un prestamista más de última instancia que tiene como objetivo respaldar el statu quo financiero de los bancos. De alguna forma es una privatización, una estatización de riesgo privado de los bancos, y cuando este sistema financiero que ha perdido todo tipo de racionalidad, se excede o empieza a transitar angulares que no corresponden con elementos de la racionalidad, terminan de alguna forma con los fondos públicos enjuagando los dislates del sector privado bancario", afirma el empresario.

Tettamanti incide en que la deuda que contrajo Argentina no fue al servicio, ni del ordenamiento productivo, ni del ordenamiento social, ni de la recuperación de inversión en cuanto a la infraestructura.

"Fue simplemente un mecanismo por el cual se convalidó una timba financiera de tasas estrambóticas de interés, donde ahora los que vinieron a jugar en este casino en que Macri ha convertido a la Argentina están recuperando sus inversiones con tasas de interés que no tienen parangón en todo el mundo".

La Argentina post-electoral

Tettamanti es contundente al afirmar que "Macri está terminado". "El proyecto político que encarnó Macri, las expectativas que generó, han resultado en un fracaso absoluto, o sea que eso es un capítulo cerrado. Macri se va. Esperemos que lo haga en la forma más razonablemente posible".

El ingeniero asevera que el Gobierno que tiene que tomar la responsabilidad de llevar la Argentina a partir de diciembre ya está definido. "Las diferencias son abrumadoras, no hay ninguna posibilidad, salvo un hecho extraordinario, de que esto se modifique".

En este sentido, el ingeniero observa que "el futuro presidente, que seguramente será Alberto Fernández, va a encontrar un país prácticamente con un aparato productivo paralizado, con una cadena de pagos cortada, con una grave situación de inventarios: todos los que vivimos de la producción sabemos lo que son los inventarios, sabemos que eso no se genera de un día para el otro. Y eso también va a requerir un tiempo recomponer, no solamente una cadena de pagos, sino el flujo logístico de los inventarios de las diferentes cadenas productivas".

Añade que a la vez, todo esto estará "conviviendo con una condición social extremadamente grave que seguramente va a ameritar algún tipo de emergencia alimentaria porque el hambre no espera. Con lo cual me parece que la situación es muy seria, muy grave, y ojalá Dios ilumine a Fernández y que convoque a los cuadros técnicos y políticos de mayor envergadura para llevar adelante esta situación".

Fe en Argentina, un gran país

Este ingeniero afirma que "Argentina es un gran país, un país extraordinario. Es el octavo país del mundo [en extensión], con una población trabajadora y bien formada en la escuela pública y con una tradición de trabajo importante".

"Yo creo que como hemos transitado otras crisis, seguramente transitaremos esta y saldremos adelante", manifiesta.

"Ojalá que sea con el menor costo posible y de una vez por todas podamos encontrar un camino que nos una a los argentinos en una visión de prosperidad que le podamos dejar a los [nuestros] hijos un país mejor de lo que hemos vivido nosotros los mayores", concluye esperanzado Horacio Tettamanti.