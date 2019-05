Jordi Solé: "La política exterior europea básicamente es irrelevante en el mundo"

Qué hacer con la política exterior de la Unión Europea que básicamente es irrelevante en el mundo. Es lo que se plantea el eurodiputado por Esquerra Republicana de Cataluña [ERC] Jordi Solé. Una incógnita que permanece en el aire y sin respuesta 'gracias' a que el andamiaje del bloque comunitario no es fluido por cuestiones orgánicas intrínsecas.

Solé, quien vuelve a postularse al Parlamento Europeo en estos comicios, achaca las dificultades políticas que padece el bloque en su propio sistema de funcionamiento.

"Es un sistema complejo que requiere de amplios consensos y a veces –muy a menudo– no sólo consensos, sino también unanimidades".

En este sentido, el político incide en que la dificultad a la hora de llegar a esos consensos es la composición de la UE. "Cuando hay veintiocho Estados miembro, veintiocho Gobiernos, 751 eurodiputados en el Parlamento, otra institución que es la Comisión Europea, es difícil generar estos consensos".

El eurodiputado explica que, independientemente de la complejidad institucional de la UE, "yo no veo liderazgos con la voluntad de tomar decisiones trascendentales e importantes que se deben tomar en el ámbito de la zona euro, de la gobernanza económica de la UE, de cuestiones acuciantes como son el aumento de las desigualdades entre personas y entre territorios de la UE. ¿Qué hacemos con la política exterior europea que básicamente es irrelevante en el mundo", se cuestiona.

Para graficar sus palabras, Solé establece referencias.

"Por ejemplo, el liderazgo que una UE debería ejercer en cuestiones medioambientales que son absolutamente trascendentales para el futuro de todos y que no estamos tomando con la suficiente ambición. Yo creo que no hay liderazgos, no veo gobernantes capaces, o con la voluntad de marcar un rumbo claro de futuro para la UE, y creo que este es uno de los principales frenos del proyecto de integración europea".

El europarlamentario español quiere dejar claro que se considera europeísta y federalista europeo. No obstante, matiza que a la vez observa que los Estados miembro del bloque "ven a la UE como un mecanismo para proteger los intereses de sus Estados y de esta forma es muy difícil avanzar, tomar decisiones, es muy difícil que la UE lidere la lucha contra retos globales, que es una lucha muy urgente".

Respecto al contexto actual de la vida política del bloque, Solé hace un análisis.

"Tenemos una UE de la cual previsiblemente saldrá por primera vez un Estado miembro [Brexit], hay otros países donde hay Gobiernos que son directamente euroescépticos, que no colaboran con el proceso de integración europea, al contrario, lo que quieren hacer es [dar] marcha atrás, y por lo tanto estamos en una encrucijada y hay que tomar las decisiones correctas".

Unas decisiones correctas que encuentran en estas elecciones para Solé "una buena ocasión para decidir hacia dónde queremos que vaya Europa, es decir, si queremos que avance o que retroceda, son las elecciones al Parlamento Europeo donde la gente tiene el poder a través de su voto, de decidir la composición del Parlamento, y por lo tanto, las mayorías políticas e ideológicas que van a tener que marcar la dirección de la UE en los próximos cinco años".

"La coalición socialdemócrata conservadora que hemos tenido como mayoría en el Parlamento Europeo, y después también el liderazgo conservador en las otras dos instituciones relevantes de la UE, como son la Comisión y el Concejo, nos han dejado como herencia una Europa desorientada sin liderazgo y sin ambición", sentencia el eurodiputado Jordi Solé.