Artista visual chilena: "Estoy pasando un momento de pura luz"

Desde Santiago de Chile hasta Shanghái, las Américas, Asia y Europa. Y luego, Rusia. Así fue el camino que hizo esta artista chilena para recolectar más de mil secretos de personas de países muy diferentes para editar luego un libro, en 2019.

Durante una semana el Museo de Moscú fue la sede de 'Secretos', una exposición curiosa e incluso algo extraordinaria, ya que "la obra se presenta como intercambio de relatos confidenciales en donde tu secreto de alguna manera deja de ser secreto desde el momento en que decides ser parte de la obra y colgarlo junto con el resto de los secretos que ya han sido contados", explica la artista.

"A pesar de las distancias, se habla mucho de Rusia. Tenía mucha ansiedad de poder llegar", dice María Luisa y confiesa que "a pesar de no tener prejuicios, claro está, tenía ciertos miedos".

"Pensé que tal vez el público iba a ser un poco más frío, que no necesariamente iban a querer contar sus secretos. Pero la verdad, para nada. Diría que 90% de las personas que han ido a ver la obra han contado sus secretos", cuenta la artista.

Hay que destacar que, además de recibir la instalación con mucha atención e interés, las autoridades del Museo de Moscú agradecieron a la artista su contribución a la vida cultural de la ciudad y le regalaron un artefacto del siglo XIV.

En cuanto a la acogida de la obra en otros países, explica: "La reacción del público siempre va cambiando. En Roma, por ejemplo, la gente hacía cola para poder contar secretos".

De hecho, últimamente Portuondo Vila crea proyectos "de participación ciudadana".

Explica que comparte la autoría de la obra con la audiencia: "Por tanto, si la gente no participa, no hay obra. Y eso, me genera evidentemente ansiedad y un poco de miedo porque uno nunca sabe si la gente realmente va a encontrar sentido en lo que uno le está proponiendo".

Al menos hasta ahora, la gente sí que encuentra sentido en lo que hace la artista y recibe con gratitud su invitación a hacerse parte de la obra artística.

Para María Luisa, 'Secreto' es "sin duda, la obra más importante" en su carrera artística.

"Y no solo por la posibilidad de ayudar con su arte a la gente que lo busca, o viajar con la obra por el mundo, sino porque la idea nació de una experiencia personal y dramática", explica.

© Sputnik / Maxim Blinov Artista visual chilena presentará en Moscú su obra 'Secreto'

Cuando la artista tenía veinte años perdió a su padre y se enteró de que él toda su vida guardaba un secreto que no compartía ni con sus seres más próximos y queridos.

Entonces, "me pasé muchos años preguntándome por qué él había escondido este secreto cuando ni siquiera era un secreto importante, pero para él, sin duda, era un secreto muy relevante".

De este modo, cuando tenía ya concebida la idea, invitó a todos sus amigos de la vida en Chile a comer y les explicó que necesitaba primeros secretos para empezar a montar la obra, sin saber todavía que esta misma obra iba a cambiar su vida y otorgar sentido a una búsqueda de muchísimos años.

"Me hubiese encantado que mi papá se hubiese encontrado con esta obra y hubiese podido contar su secreto", confiesa María Luisa.

Con el tiempo, la idea del proyecto evolucionó. La creadora del 'Secreto' manifiesta que al inicio pensaba: "Bueno, quiero recolectar 3000 secretos básicamente porque tenía 3000 sobres. Pero estando acá y volviendo a evidenciar la hermosa reacción del público, lo necesario que es para mucha gente poder contar su secreto, lo relevante que se le vuelve a las personas el hecho de tener la posibilidad de expresar libremente algo que tiene escondido".

Hasta admite que "quizás, Secreto podría seguir existiendo hasta después de que yo me muera porque es una obra que no necesariamente requiere de mi pero tengo la sensación de que no solamente es universal sino además nunca va a caducar porque siempre el ser humano va a esconder algo y siempre va a encontrar alivio en la posibilidad de contarlo".

Tras exponer su 'Secreto' en Moscú la artista visual chilena su fue con su muestra a Albania para después organizar exposiciones en Venezuela y otros cinco países de América Latina.