Álvaro Martínez: "La labor del periodista debe estar desarrollada en un marco de ética"

El periodismo es un apostolado para el que la persona se forma profesionalmente para servir. Se trata de una actividad dedicada al bien común, y no para servirse precisamente del trabajo que desarrolla. El periodista es un luchador. Así explica la labor del oficio el presidente de la Organización de Periodistas Iberoamericanos, Álvaro Martínez.

Con su sede principal en Madrid, la Organización de Periodistas Iberoamericanos nació en el año 1997 en el marco de la séptima Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en Margarita, Venezuela, con la presencia de los líderes de 21 países.

Martínez señala que la organización ha venido trabajando principalmente en la parte académica, en el mejoramiento profesional, capacitación y actualización para estudiantes de comunicación social en Iberoamérica, y también para periodistas egresados.

"Hemos venido trabajando incluso con programas sociales, con becas, un proyecto que hemos logrado llevar adelante con el apoyo de fundaciones e instituciones. Y hoy día tenemos la satisfacción de que varios colegas que ejercen el periodismo nunca hubieran logrado una formación académica si no hubiese sido con el respaldo de la organización que ha servido de canal para esos hermosos objetivos en la parte social", subraya el periodista.

El presidente de la organización indica que los cuarenta periodistas que firmaron el acta fundacional de la institución y que asistieron a esa Cumbre Iberoamericana "tenían en consideración que existían otras instituciones pero en las que no se sentían representados".

Años después de haber creado la institución, explica Martínez, "trajimos en consideración que debíamos trabajar por la dignificación de nuestra profesión , y se institucionalizó el otorgamiento de un reconocimiento que se denomina 'Personalidad Iberoamericana del Año'. Este galardón se ha otorgado en diversos escenarios, como en el edificio principal de la UNESCO en París en varias ocasiones, como la Casa de América (en Madrid), que han visto el trabajo que hemos desarrollado y por eso nos cedieron las instalaciones", apunta.

Al hablar sobre la importancia que se ha ganado la entrega de dicho galardón, Martínez aclara que "vale señalar que la UNESCO no cede sus instalaciones, sino a los Gobiernos signatarios. (…) Cada país tiene una fecha que conmemora anualmente su día nacional y otras actividades. Total que es una agenda completamente copada, sin embargo se ha hecho el paréntesis, y en cuatro ocasiones, la Organización de Periodistas Iberoamericanos ha llevado a cabo la ceremonia".

Se trata de una gala en la cual se otorga este reconocimiento "que han recibido periodistas destacados, y es una forma de decirle a los colegas que estamos vigilantes y que estamos presentes en la labor que realizan, para que su labor profesional esté desarrollada en un marco de ética y de principios", dice. Añade que "es una forma de dignificar el trabajo del periodista, de reconocer de una forma humilde, modesta, la inmensa labor que desarrolla el profesional de la comunicación social, que largas horas de trabajo no llegan a ser remuneradas como debería ser, y con el riesgo hasta de perder la vida".

En este sentido, Martínez abunda que hay casos como el de México donde en los últimos diez años se han asesinado a casi doscientos periodistas: "el hampa, el narcotráfico, los intereses de poder, periodistas que trabajan en investigaciones sobre la corrupción. Es una epidemia en América Latina, en México se ha ido de las manos, y la mayoría de estos casos quedan impunes", remarca.

También en Centroamérica, en países tan pequeños como Honduras, en los últimos diez años han asesinado a unos setenta profesionales de la comunicación social, manifiesta Álvaro Martínez. "En Colombia ha amainado un poco, pero no se escapa precisamente del infortunio que viven los colegas en ese país. En Venezuela no está ese problema, en los últimos diez años no hay un caso que se haya llevado a un organismo internacional de ninguna clase, relacionado con el asesinato de un periodista con el encarcelamiento".

No obstante, Martínez matiza la situación de algunos periodistas que no escapan a algunos vicios, "entonces los editores que están acostumbrados a que los Gobiernos de turno en América Latina otorguen créditos para sus empresas, o periodistas que son asalariados, se les corta la subvención respectiva en contra de todo principio ético. De allí se ha derivado que a veces se calumnia, se construyen matrices de opinión y bueno, no son las cosas como están, ni están las cosas como son".

Para Álvaro Martínez, el periodista "es un luchador social. En esa parte en la organización hemos logrado implementar un programa de becas para los países en los que tenemos presencia en América Latina (…) y hoy vemos con satisfacción que muchos tienen un provenir y han escogido este noble oficio de la comunicación social como forma de ganarse la vida y ser útil a la sociedad y a sí mismo".