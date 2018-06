Veterana de la Gran Guerra Patria: "Tengo el dedo en el gatillo y no quiero disparar"

El 22 de junio de 1941 las tropas alemanas atacaron a la Unión Soviética . A lo largo de los casi 4 años que duró la guerra, el país euroasiático perdió a unas 27 millones de personas.

Con el correr del tiempo, quedan menos veteranos de aquella guerra. En Rusia sobreviven poco más de dos millones de protagonistas y testigos de aquellos sucesos.

En este programa podrán escuchar los recuerdos de algunos veteranos, conservados gracias al esmero de voluntarios del proyecto patriótico moscovita 'La Voz Viva de la Victoria'.

La guerra cambió de forma radical los planes de una enorme cantidad de jóvenes de ambos sexos. Es que en los días previos al inicio de la agresión, en los institutos de enseñanza secundaria se celebraban las fiestas de fin de curso, y ellos soñaban con una vida feliz. Pero, en cambio, muchos de ellos aún siendo prácticamente niños, marcharon a los frentes de la guerra como voluntarios.

Asimismo, la guerra se metió en la vida de un músico profesional, uno de los héroes de nuestro programa, Nikolái Sujánov, que hace unos días, el 20 de junio, cumplió 100 años.

"El 22 de junio de 1941 toda nuestra familia escuchó por el altavoz a Yuri Levitán, que anunció el comienzo de la guerra. Todos quedamos estremecidos y pensamos: '¿Qué hacer ahora?' En la Sociedad Filarmónica no nos llamaban a filas, pero todos los integrantes fuimos a ver al director y le dijimos que iríamos al frente. Con el consentimiento de la jefatura suprema, a nuestro director le dijeron que toda nuestra brigada se quedaría en la ciudad para restablecer el orden durante los bombardeos y extinguir los incendios. De todos modos, yo decidí ir al frente: no podía ser de otra manera. Mis amigos y vecinos, todos se alistaron como voluntarios, 'y yo aquí voy a gargantear canciones?', recuerda el veterano.

Otra protagonista del programa, ZinaídaIvanova, aún no había cumplido dieciocho años cuando marchó al frente de batalla y fue admitida en el grupo francotiradores:

"Estoy acostada y miro: hay un pelotón de alemanes, todos de frente a mí. Y de espaldas, un oficial que les explica algo. Pienso que es mejor matar al oficial que a un soldado. El oficial les dijo todo lo que tenía que decirles, dio media vuelta, y empezó a apuntar con la mano en dirección a la línea del frente. Me fijo y digo: ¡muchachos, qué oficial tan hermoso! Bueno y qué, apenas tengo 16. Estoy de pie, tengo el dedo en el gatillo y no quiero disparar. ¡Me enamoré, el oficial me dejó enajenada de admiración!… Después pienso: ahora terminará de hablar y se irá. Hay que matarlo. Presiono el gatillo, miro, cae… me puse a llorar, tuve un ataque de histeria. Mi amiga, también francotiradora, se acerca a rastras: '¿estás herida?' Le digo: 'No, ¡maté a un oficial tan hermoso!' Ella me pregunta: '¿Estás llorando? ¡Tonta! ¡Si no lo hubieses matado, te hubiera matado él! ¡Da las gracias a Dios por haberlo matado!'".

Cada vez quedan menos testigos de aquellos terribles sucesos, pero todos los años los descendientes de aquellos que combatieron por la paz y la libertad, realizan multitudinarias acciones para demostrar que la memoria de los terribles y oscuros días de la guerra, sigue viva.

