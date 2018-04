Fernando Moragón: "Los DDHH no son más que una retórica en Europa occidental"

Al referirse a las recientes elecciones presidenciales en Rusia, Fernando Moragón señalo que "los rusos buscan un líder fuerte cuando Rusia está acosada por EEUU. Hay que decirlo, EEUU le ha declarado la guerra a Rusia, una guerra híbrida como el general (Valeri) Guerásimov (jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas) ha teorizado muchas veces, en la cual a veces el componente militar no es el fundamental, sino otros componentes como los ciberataques, la propaganda, o las sanciones económicas, tienen un papel mayor".

Desde Occidente se ha apuntado a la falta de transparencia en las recientes elecciones en Rusia en las que resultó vencedor Vladímir Putin, algo que fue completamente desmentido por los propios observadores internacionales quienes han indicado que las presidenciales rusas han sido de las más transparentes en el mundo.

Para el analista "hay que tener en cuenta que todo esto de la transparencia o no transparencia, que son más democráticas, que son menos, se utilizan como arma arrojadiza. Y los primeros que no estamos como para dar lecciones de democracia a nadie, es Europa Occidental", indica, y profundiza en sus conceptos.

"Toda la retórica de los Derechos Humanos, de la democracia, de los valores occidentales, no es más que retórica, que utilizamos cuando nos conviene para criticar a quien nos interesa, pero que no se respeta, y cada vez menos. La 'ley mordaza' en España por ejemplo, es uno de los casos, en donde por poner un tuit te pueden meter en la cárcel", explica Moragón.

El presidente de OHRE también sentencia que "en Europa Occidental estamos en un proceso clarísimo de involución en cuanto a libertades democráticas. Cada vez hay menos, y ojalá me equivoque, pero cada vez habrá menos porque se están restringiendo los derechos fundamentales de una forma dramática".

Aquí es donde surge en la conversación, la reciente declaración de la Asociación de la Prensa de Madrid, que salió en defensa del director adjunto del diario El País, David Alandete, a quien consideran acosado por medios rusos.

"La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha amparado al director adjunto de El País David Alandete ante la "campaña de desprestigio profesional" montada contra el periodista por medios rusos, como la cadena de televisión Russia Today, Sputnik y el Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, que ha tenido eco en medios digitales como Democracia Nacional, Digital Sevilla e Iniciativa Debate", indica el comunicado.

"Aquí El País demuestra la poca profesionalidad que tiene. Después tuvieron que rectificar", observa Moragón en referencia a que el observatorio que preside fue incluido como un medio ruso. Respecto a la Asociación de Prensa de Madrid, Moragón indicó que es presidida por Victoria Prego, "una famosa, reconocida y reputada periodista española que no sé cómo ha podido tener este fallo", puntualiza.

Moragón incide en hechos puntuales sobre la periodista.

"Ya nos enteramos de algunas cosas en España donde salieron de unos reportajes que hizo Victoria Prego al ya fallecido expresidente Adolfo Suárez, en el que salió una conversación que en su momento no se emitió, donde Suárez reconocía que en la transición española varios países europeos le pedían que hiciera un referéndum sobre si la monarquía debía continuar o no en España".

"Si hacemos un referéndum va a salir 'no al rey, sí a la república'", decía Adolfo Suárez en la entrevista. "No olvidemos que al rey (Juan Carlos) lo puso (el dictador Francisco) Franco como su heredero", explica Moragón.

Con este reportaje hecho por la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Victoria Prego, Moragón intenta mostrar su perfil como profesional, al indicar que "como vemos, es una periodista que se calla información muy relevante y que nos hemos enterado de casualidad".

Respecto al Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia que él preside, y aludiendo a que en el comunicado de la APM dejaron entrever que se trataba de una entidad rusa, Moragón defiende que "lo que nosotros somos es no antirrusos, pero no un medio ruso, somos un medio español, fundado por españoles, registrado en el Ministerio del Interior (de España) como un medio español. No somos un medio ruso, que se informen un poquito que no viene mal", ironiza Moragón.

El periodista explica que tanto (David) Alandete, como Fernando Peinado, tienen becas Fulbright que dependen del Departamento de Estado de EEUU, (…) y como el propio Peinado escribió en un artículo en 2009 se hacen para captar gente que sirva a los intereses de la política exterior norteamericana.

"Lo que pasa es que ni siquiera se acuerdan de los propios artículos que escriben", ironiza Moragón.

En un tramo de ese artículo firmado por Peinado, se puede leer que en EEUU "disponen de un presupuesto de 350 millones de euros para destinar a programas culturales, becas académicas o programas de visitas internacionales, algunos con décadas de antigüedad. Gracias a estos intercambios, EE UU se ha asegurado la fidelidad de políticos, periodistas y profesores de universidad de todo el mundo".

Para Moragón, "el problema que tiene (el diario) El País es que no hace artículos citando fuentes, cosa que nosotros sí hacemos. Y cuando criticábamos al señor Alandete por las becas Fulbright es porque sabemos que él ha tenido una de estas becas, un hecho que es reconocido por él mismo".

"No tienes más que ir a la página web del Departamento de Estado de EEUU y verás que son quienes financian estas becas", explica. "Así que yo no creo que el Departamento de Estado se dedique a financiar a periodistas para que se dediquen a hablar".