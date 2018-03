Diputado argentino Gastón Roma: "Argentina siempre fue un gran socio de Rusia"

Carlos Gastón Roma, quien también es presidente del Grupo de Amistad con Rusia de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina, fungió como observador en las recientes presidenciales rusas.

Precisamente la gran victoria del actual mandatario, Vladímir Putin, en los recientes comicios, deja la puerta abierta que las actuales relaciones entre Rusia y Latinoamérica , en particular con la República Argentina, que en los últimos años se han intensificado, sigan su cauce de gran crecimiento. Algo que será posible porque el pueblo ruso ha decidido que Putin continúe al frente del país.

El diputado se ha manifestado en este sentido, en el actual contexto de una gran guerra comercial que se cierne a nivel global.

"A mí me tocó ver algunos titulares de los medios internacionales, y muchos en la Argentina también, que hablaban de fraude (electoral) en Rusia, de boicot de las elecciones… Yo creo que eso es muy similar a lo que se está viviendo con el tema de las situaciones de las balanzas comerciales, o de las situaciones puntuales de la guerra comercial entre los países: los que se cierran, los que se abren, los mercados que se ganan y se pierden".

Gastón Roma explica que el mundo ya no es el que era hace dos décadas. "Estamos en una situación de mundo cambiante y que han cambiado los actores: Rusia no es la Rusia de la década del '90, EEUU no es el EEUU de la década del ’90, y la Argentina no es la Argentina de la década del ’90. Entonces, han cambiado todos los actores, no sólo en estos países sino también en el mundo; ha cambiado la geopolítica, y acá hay que empezar a mirar a todos los países y ver que hay oportunidades con muchos países que antes no las teníamos y que podemos construir lazos muy grandes".

En este sentido, el político argentino deja ver que Buenos Aires y Moscú históricamente han tenido lazos que los une de forma muy estrecha.

"Sí hay que destacar que Argentina siempre fue un gran socio de Rusia. Siempre que Rusia sufrió bloqueos como el que tiene ahora por parte de la UE y de EEUU, Argentina estuvo; siempre que Rusia necesitó alimentos Argentina estuvo, desde la época de (el expresidente Juan Domingo) Perón cuando en la posguerra mandó alimentos, después estuvimos en la época del proceso; (dictadura en Argentina) también se hicieron transacciones importantísimas con (el expresidente Raúl) Alfonsín, con el kirchnerismo (Administración de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner), y ahora con el presidente (Mauricio) Macri".

"Entonces yo estoy convencido que nosotros tenemos que lograr construir ese puente, y asfaltarlo y consolidarlo para que sea mucho más grande la balanza comercial y podamos tener otro tipo de relaciones entre ambos países", señala Roma.

Hay dos datos sintomáticos en las recientes elecciones de Rusia: que en Siria el 100% de los votos, y en Crimea más del 92% de los sufragios, fueron a parar al presidente Putin. En este sentido, y poniendo por delante que se trata de una opinión muy personal, ya que Rusia es un país soberano, y que las opiniones de terceros, y más que cuando se tiene una investidura de diputado de otro país no tendrían que hacerse, Carlos Roma quiso dejar su observación al respecto.

"Es evidente que la sociedad está convalidando a un líder político porque se ve beneficiada. Entonces en Crimea estoy convencido de que han sentido que hay un apoyo, que hay una presencia de Rusia y lo ven a través del presidente (Vladímir) Putin. Que hay un interés de ayudarlos, de que no queden olvidados como era antes, y eso la gente lo reflejó en las urnas. Y mismo en toda Rusia. Los rusos quieren una Rusia fuerte, yo lo siento, (…) yo he venido aquí varias veces y lo percibo. Quieren un líder fuerte y quieren estar en la agenda de temas internacionales y quieren ser uno de los principales actores protagonistas de esa telenovela o esa película que es la historia mundial".