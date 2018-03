Covadonga O'Shea: "La verdad, la bondad y la belleza son los tres puntos fundamentales"

La famosa periodista, fundadora de la revista 'Telva' (se edita en España y Argentina) y autora del bestseller 'Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara', Covadonga O'Shea, visitó la capital rusa para compartir sus ideas sobre la moda en el marco del taller 'ID de la mujer moderna: elegancia, estilo, etiqueta', organizado por la Fundación Volga.

En su ponencia 'La fuente de la elegancia', la experta habló de la evolución de la moda como arte e industria, explicó cómo la moda refleja el estado actual de la sociedad y expuso su visión de la mujer moderna.

Según Covadonga O'Shea, "tenemos que vestirnos de acuerdo al estatus personal porque una persona bien vestida refleja una personalidad equilibrada y auténtica, ya que en el campo de la moda, como en todos, el mejor síntoma de personalidad y de madurez es ser consecuente con las propias ideas".

Hablando de la actitud que se debería desarrollar hacia la moda, comentó una experiencia muy significativa e inspiradora: "En uno de los últimos desfiles que yo vi el diseñador lanzó un mensaje 'Que la moda no te estrese, sé tú misma'. A mí, eso me pareció una forma de tratar a la moda impecable".

En la entrevista con Sputnik, Covadonga O'Shea contó sus primeras impresiones de Rusia cuando hace muchos años visitó San Petersburgo como invitada a una reunión sobre la joyería.

"Ya me quedé enamorada de Rusia" y desde entonces "he venido varias veces, y cada vez me gusta más", confesó la periodista.

Siendo una persona abierta con el amor e interés por la vida, dice que le encanta viajar, conocer el mundo. Entre sus destinos favoritos destacó África, que, explica, "tiene una fuerza especial, es otra cultura, otro mundo, otra civilización".

Para Covadonga, "el mundo es precioso, interesante por lo diverso que es, por lo distintas que son las culturas, las civilizaciones, las personas. Siempre aprendes mucho".

Habló también con mucha ternura de los países de América Latina, especialmente de Argentina, donde vivió algún tiempo preparando la edición latinoamericana de la revista Telva.

Según la editora, el secreto de la popularidad de la revista lo revela su lema: "TELVA es tu revista, mujer". Es una edición destinada a "una mujer con cultura, con unos intereses en la vida, con un proyecto vital, no de hacer el tonto. Una persona consciente de lo que es familia, de lo que es la sociedad…Esa revista sigue con este eslogan. El mundo ha cambiado, pero la mujer en esencia no ha cambiado".

Evaluando la situación actual en el mundo de la moda y en el mundo en general, lamentó de que la belleza muy a menudo quedara en el olvido: "Yo lo que pienso es que hay gente que está muy confundida y que hay que ayudarle. Hay tres puntos fundamentales, los transcendentales, que son la verdad, la bondad y la belleza".

Covadonga O'Shea compartió con Sputnik cuál es la fuente de su fuerza y su optimismo ante los desafíos de la vida:

"Tienes que tener unas líneas, un porqué para vivir, unas razones para vivir, que sean serias. Cuando tienes un porqué para vivir superas cualquier cómo. Con lo cual, es muy bueno plantearse qué haces en la vida, para qué estás en el mundo, qué es lo que quieres hacer para que tu vida realmente valga la pena".