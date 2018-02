"Europa camina hacia un tercermundismo"

El protagonista de esta edición de 'Hoy con nosotros' advierte que no es "políticamente correcto". Siempre dice lo que opina. En particular, insiste en que la UE "no puede ser un satélite de EEUU", sino que "debe buscar su propio camino". En este contexto, llama a que se trabaje "por el establecimiento de lazos cada vez más estrechos con Rusia".