Rosa María Calaf: "La intoxicación informativa es un arma política desde siempre"

Distinguida con un sinnúmero de premios internacionales por el excelente ejercicio de su labor, esta española trabajó quizás en todos los rincones del planeta, en particular, en Rusia, tanto en su etapa soviética como también en los años noventa, cubriendo su día a día como reportera de Televisión Española.

Recientemente volvió a Moscú tras una larga ausencia, invitada a participar en un debate sobre las relaciones entre Rusia y España que se celebró en el marco del Foro Gaidar, evento anual que reúne en Moscú a reputados expertos internacionales para abordar los principales retos de la actualidad.

Radio Sputnik aprovechó la ocasión para conversar con la periodista, quien nos dijo que el estado actual de las relaciones entre Rusia y Occidente le recuerda los tiempos de la Guerra Fría.

"Estamos en una nueva versión de esa necesidad de buscar enemigos exteriores", una práctica a la que recurren "en muchísimas ocasiones los Gobiernos de todos los signos" para "cubrir la incapacidad de resolver los propios problemas", manifestó Rosa María Calaf.

Según nuestra interlocutora, "el uso de la desinformación y de la manipulación con fines políticos" es una de las armas que siempre se ha utilizado en semejantes circunstancias.

La novedad es que "ahora la tecnología permite que sea mucho más rápido, con una mayor difusión y con una mayor eficacia", indicó la periodista, al agregar que es "obvio" que "se está utilizando la tecnología para influir en la opinión pública", "que se están creando burbujas ideológicas" y "que hay unas empresas que son expertas en comportamiento social".

Es decir, las tan de moda acusaciones de injerencias políticas es algo que sí tiene fundamento, pero lo hace "todo aquel que puede", subrayó Rosa María Calaf, quien se mostró en desacuerdo, en este contexto, con los intentos de presentar a Rusia como "la mala de la película". Lo dijo en alusión al supuesto papel jugado por el Kremlin en lo de Cataluña, el Brexit y los últimos comicios presidenciales en EEUU, entre otros procesos electorales, algo que "no se puede dar por hecho", puesto que "no se ha probado".

Rosa María Calaf tampoco está de acuerdo con las medidas que se adoptan en Occidente para impedir la llegada a sus ciudadanos de los contenidos de medios internacionales rusos como Sputnik o RT, bajo el pretexto de que no producen otra cosa que las llamadas 'fake news'.

"Cuando realmente hay una información que es falsa, hay que desenmascararla, o sea, hay que dar las pruebas de que es falsa", sostuvo la periodista. Señaló, asimismo, que hay instrumentos legales para denunciarlo.

Prosiguiendo el tema de las 'fake news', Rosa María Calaf apuntó que "es una tendencia general" el que "se está deteriorando la práctica periodística".

"Uno de los graves problemas que hay en este momento es que la prensa es muy reverencial en todos los países con el poder político y con el poder económico", constató la interlocutora de Radio Sputnik, al afirmar que "eso deja muy indefenso al ciudadano".

"Si el ciudadano no tiene acceso a una información rigurosa, plural, independiente, o sea, que no esté sectarizada, que no esté dominada por determinados intereses, es muy peligroso que tome decisiones, porque puede equivocarse", argumentó Rosa María Calaf, al mostrarse convencida de que "hay que enseñarle a la ciudadanía a manejar Internet y a ser capaz de distinguir lo que es información tóxica" de lo que no lo es.