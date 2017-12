¿EEUU atacará a Corea del Norte en 2018?

Son criterios expresados a Radio Sputnik por Xavier Boltaina, secretario general del Centro Español de Investigaciones Coreanas de la Universidad Complutense de Madrid, quien protagoniza esta edición del programa 'Hoy con nosotros'.

Nuestro interlocutor calificó como "absolutamente errática" la política del presidente estadounidense hacia Corea del Norte, país que se siente "amenazado" como nunca.

"Frente a un Donald Trump muy imprevisible, Corea del Norte ha acelerado su programa de autodefensa nuclear", indicó el experto.

Señaló que Pyongyang considera que, si no consigue pronto "posicionarse nuclearmente de una manera muy fuerte, Donald Trump puede tener la tentación de hacer algún tipo de operación, al final de su mandato, para conseguir un buen resultado electoral si se presenta a la reelección".

"Corea del Norte tiene rapidez, tiene prisa, para intentar en el año 2018 ser una potencia militar nuclear que dé miedo", subrayó Xavier Boltaina, al aseverar que su programa nuclear y balístico es defensivo.

Y quienes afirman que es ofensivo no tienen "un mínimo conocimiento de lo que es la estrategia militar", apuntó.

"Estoy convencido de que Corea del Norte quiere un arma nuclear porque, aunque sea imperfecta, le va a permitir garantizar que sus dirigentes no acaben como Muamar Gadafi o Sadam Husein", manifestó.

En este contexto, expresó que "Donald Trump es un riesgo para la seguridad internacional, no lo es Vladímir Putin, no lo es el presidente Xi Jinping, incluso no lo es Kim Jong-un".