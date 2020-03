La economía post-coronavirus: ¿hacia un nuevo New Deal?

"Teníamos una economía global con grandes debilidades"

"Hay un antes y un después tras la emergencia de esta crisis sanitaria", aseveró Serrano. "Ya veníamos advirtiendo señales de variables macroeconómicas a la baja y una economía real en el mundo muy subordinada a las finanzas", afirmó.

"Cuando llega una pandemia compleja como estas se altera todo, lo cual nos obliga a repensar hacia adelante en términos de cómo será la nueva economía real tras el coronavirus", sostuvo.

"Estamos en momentos de clivaje geopolítico"

"No podemos tener una economía mundial que produzca al año más de 1.500 millones de celulares inteligentes y no tengamos respiradores asistidos" afirmó el investigador. "Esperemos que después de esta contingencia y todo lo que está saliendo a flote, tanto las políticas fiscales expansivas así como la necesidad de colocar los, tengamos un nuevo New Deal", afirmó.

"China viene dandoen relación a EEUU, ya que nadie llama a este último para que los ayude en esta tarea", sostuvo Serrano. "Por consiguiente, se evidencia una división entre los países que plantean soluciones globales para los nuevos desafíos del mundo y los que no", afirmó. "Otra vez se está dando el debate en torno al rol del Estado y de las políticas públicas, por lo que es una oportunidad histórica para ver cómo se construye el nuevo mundo que queremos todos", concluyó.

En Sputnik y radio M24 también dialogamos con el investigador social hondureño Ricardo Salgado, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Libertad y Refundación de Honduras, para hablar de las implicaciones sociales y políticas en su país en torno a la crisis provocada por el coronavirus.

"La credibilidad del Gobierno es bajísima"

"Las acciones del Gobierno son tomadas como impopulares, ya que desde el Golpe de Estado la gente se muestra muy escéptica a todas las medidas", opinó el investigador.

"La situación en el país es", añadió. "Hay incomodidad porque Honduras es uno de los países más pobres en la región, por tanto la medida de cuarentena genera incertidumbre y rechazo", sostuvo. "Este no es un país organizado, sino muy moldeado a la idea del libre mercado", afirmó.

"Debería pensarse en el enorme impacto económico que va a sufrir el país", opinó Salgado. "Para después de que pase esta situación, no se advierten medidas de precaución por parte del Gobierno respecto a lo que esto traerá en relación al desempleo y la crisis económica, que será en todo el mundo", sostuvo. "Por ahora estamos esperando que venga la tormenta", concluyó.

Marcelino Duffau, una vida para el teatro

En el cierre cultural, recibimos al director de teatro uruguayo Marcelino Duffau, con quien dialogamos sobre su trayectoria en la escena teatral, tanto uruguaya como peruana, así como también de su nuevo proyecto 'Tango Perdido', que estrenará en el mes de mayo en el Museo de Arte Precolombino e Indígena de Montevideo.

Y como en cada programa, el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.