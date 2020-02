Caso Assange: ¿un juicio político?

"Es lo que parece: un caso inventado"

Claramunt dijo que "El juicio que se le está haciendo a Assange en Londres para extraditarlo a EEUU en realidad es un juicio complicado, porque por los antecedentes de cómo ha venido avanzando este caso, tiene todas las de perder. Es muy difícil que pueda zafar de la extradición".

"Es un caso claro de un juicio político. Tanto la justicia inglesa, como la sueca y la estadounidense, tienen una intención muy clara, que ya lleva 10 años, de poner a Assange en prisión", agregó.

El entrevistado recordó que "En 2010, cuando este caso comienza, EEUU había pedido a todos sus aliados a nivel mundial que se esforzaran en encontrar cargos contra Assange para llevarlo a prisión. Es decir, les había pedido un favor político a sus aliados. Está debidamente documentado. Es parte de las acusaciones que hace el relator especial de la ONU para la tortura".

Assange es juzgado por hacer periodismo de investigación

En entrevista con Sputnik y Radio M24, Claramunt consideró que "la presión internacional es la única esperanza de que este caso se resuelva de forma favorable, ya no sólo para Assange, pero para la libertad de expresión y la libertad de prensa a nivel mundial".

"La única manera de que el caso se resuelva de manera favorable, ya que es un juicio político y hayde ponerlo preso, es a través de una presión política internacional para evitarlo. Parece ser la única posibilidad que Assange tiene", agregó.

Sobre los cargos vinculados a intento de hackeo que EEUU presentó, el periodista explicó que "Assange no hackeó ninguna computadora de EEUU. Lo que hizo fue un trabajo periodístico, que fue recibir la información y la publicó, como hace cualquier periodista. Y en el proceso intentó proteger a sus fuentes, como hace cualquier periodista".

"Vemos que Turquía está en la OTAN y tiene otros jefes"

En 'GPS Internacional' también dialogamos con el Sheik Yousaf Khan, sacerdote de la comunidad ahmadia, a quien recibimos para analizar la escalada de tensión entre Siria y Turquía que se agrava en la región de Idlib.

El líder religioso consideró que "Como musulmán, nuestro libro sagrado y nuestra religión dice que no es permitido tomar armas contra un gobierno y de allí es que surgen todos los problemas. Siria es. El Corán enseña que cuando usted no está de acuerdo con su líder, no puede emigrar a otro país".

Por otra parte, valoró que "Turquía ha hecho muchas cosas buenas en ayudar a la crisis humanitaria, pero del otro lado vemos que Turquía está en la OTAN y tiene otros jefes."

"Sabemos la historia de Medio Oriente y de invasiones de países occidentales. Tenemos algo similar que sucedió en Irak", ejemplificó.

"La situación debe ser resuelta a nivel de Naciones Unidas. Hemos visto muchas veces, y el presidente Putin también ha comentado, que cuando no se siguen las directivas de Naciones Unidas porque un país es más poderoso, como Estados Unidos, ¿qué puede hacer Naciones Unidas cuando todos los países están pensando en su interés y no pensando en el interés de todo el mundo?", concluyó.

La Agencia Nacional de Desarrollo convoca a la Semilla ANDE

En el cierre cultural, hablamos con Yamandú Delgado, responsable del programa "Semilla ANDE", una convocatoria a emprendedores privados de la Agenda Nacional de Desarrollo de Uruguay que ofrece apoyo financiero para el desarrollo de proyectos productivos.

Y como en cada programa, el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.