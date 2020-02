La oposición venezolana no se beneficia de las sanciones de EEUU

El especialista explicó que el inicio de la aplicación de estas nuevas sanciones ha afectado fuertemente a la economía del país caribeño.

"Implica una reducción de la actividad económica y de la economía en general. Como nosotros somos un país petrolero, dependemos directamente de la renta de petróleo y ese es uno de los rubros que se ha visto afectado como consecuencia de las medidas unilaterales que los EEUU impone".

"La crisis social no se ha convertido en una crisis política"

En este sentido, "Hay una caída brutal de la actividad económica, que tiene que ver con la reducción de las importaciones. Hay una caída de más del 60 % de la actividad importadora. Eso afecta indudablemente a actividades de la economía cotidiana de las personas, ya que la economía nuestra es transnacionalizada, donde la mayor parte de ella se hace por vía de la importación que nos viene a nosotros por los ingresos del petróleo. Esode la salud, de la construcción y de los bienes y servicios en general".

Sin embargo, Contreras destacó a Sputnik y Radio M24 que, por el momento, esto no ha tenido mayores consecuencias políticas, ni a nivel interno, ni a nivel internacional. "En principio, lo que uno podría decir es que la crisis social no se ha convertido en una crisis política." Lejos de ello, ha sucedido que "La oposición no ha logrado. Por el contrario, ha seguido profundizando sus diferencias y fragmentaciones internas, porque hay una lucha a la interna de la oposición por quien ejerce el liderazgo a nivel nacional".

A nivel internacional, por un lado "Tres aliados, India, China y Rusia tienen ante la crisis venezolana una mirada estratégica. No es una mirada que pueda ser empujada por presiones estadounidenses, sino que por el contrario, estos países tienen autonomía con respecto a la propia política estadounidense".

Por otro lado, "En el caso de España, es más susceptible de encontrar EEUU allí un espacio donde germinar esta estrategia".

De todos modos, señaló que los mayores aliados de EEUU en su estrategia hacia Venezuela están en la región "Los principales problemas como país nos vienen por la influencia colombiana y brasileña".

Colombia y la "Guerra Inconclusa"

En 'GPS internacional' también recibimos al Prof. Mario Aguilera de la Universidad Nacional de Colombia, para conversar sobre la situación actual del proceso de paz en Colombia "Podríamos hablar de que en Colombia existe una "guerra inconclusa". En realidad, el conflicto parece atravesar un nuevo comienzo. En primer lugar, por el asesinato de líderes sociales, también por el asesinato de exguerrilleros y también por la creación de disidencia de las FARC".

Las mismas se encuentran actualmente "en diversos lugares del país, particularmente en provincias que limitan con Venezuela, con Brasil, con el Ecuador y con Perú".

El MAPI en la Ruta de la Seda

En particular, profundizó sobre la situación de los excombatientes de las FARC en disidencia "Si bien es cierto que la mayoría de los excombatientes están desarmados, desmovilizados y con algunas ocupaciones en proyectos económicos en el campo, en este momento podemos hablar de la existencia decon desmovilizados de las FARC, pero también con campesinos que se han sumado a esas estructuras".

En el cierre cultural, hablamos con Facundo de Almeida, Director del Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) sobre la incorporación de éste a la Alianza de Museos y Galerías de Arte de la Ruta de la Seda, que componen 100 museos de China y 50 del resto del mundo.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.