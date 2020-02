"Rusia ve a Latinoamérica como uno de los pilares de un mundo multipolar"

Rusia tiene intereses económicos, políticos y geopolíticos en la región

"A diferencia de los tiempos soviéticos, cuando la presencia en Latinoamérica era sobre todo ideológica, hoy se pueden destacar tres líneas directrices", explicó el académico ruso.

"La primera es la económica. Los países que más relaciones tienen con Rusia no son los de los tiempos soviéticos. Por ejemplo, Brasil ahora es el socio comercial número uno. Esto incluye exportaciones de productos no tradicionales. La segunda línea directriz es política. Rusia ve a Latinoamérica como uno de los pilares de un mundo multipolar y le conviene que tenga una voz independiente y autónoma de Estados Unidos. No necesariamente que coincida con la política rusa. La tercera línea directriz es claramente geopolítica".

Rusia seguirá apoyando a Venezuela por motivos geopolíticos

Bañales: "Trump tiene una visión simplista de Latinoamérica"

En relación a esta directriz geopolítica, Jeifts explica el apoyo a Venezuela, que "sustituye a la Cuba de las épocas soviéticas en este juego de las grandes potencias. El apoyo de Rusia a Maduro, no es un apoyo al Socialismo del Siglo XXI, porque el modelo económico y político ruso actual es muy diferente". Pero igualmente "Rusia va a seguir apoyando a los gobiernos de Cuba y Venezuela, a pesar de las sanciones estadounidenses", pues "Rusia no puede dejar el espacio libre a otra potencia mundial que puede ser su competidor".

Además en 'GPS Internacional' conversamos con el analista Jorge Bañales sobre el Discurso del Estado de la Unión del presidente estadounidense.

"En cuanto a la política latinoamericana, es una visión muy simplista. Están los malos, que son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y el resto de América Latina casi que no existe en el mapa mental de Trump", explicó.

El énfasis en la condena a aquellos países responde a "la preocupación principal de Trump, que es su reelección. Hay votantes venezolanos, cubanos y nicaragüenses en Florida, que es un Estado clave. Casi todo el discurso puede verse comparándolo con el mapa electoral con el cual él confía para ganar otra vez las elecciones".

'Valdense', un documental sobre la resistencia de este movimiento religioso

En el cierre cultural, estuvimos con el licenciado Nicolás Iglesias, especialista en religión y política, que nos explica un poco más sobre la historia de este movimiento religioso, que es reconstruída en esta película.