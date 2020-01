Criptomonedas y Big Data: ¿es necesaria una mayor regulación?

"Criptomonedas crecen desde las sociedades y detenerlas es absurdo"

"Las criptomonedas tuvieron un golpe muy fuerte de parte de Asia y también de todos los organismos de control que vieron un peligro detrás de esto", señaló Lozano.

Big data: ¿cuánto hay de control social?

"El big data es el entrecruzamiento de todas las variables y datos de una persona", indicó el experto informático.

"Además JP Morgan por ejemplo salió a sabotearlo, Trump se llevó el 10% de los bitcoins del mundo secuestrando servidores, el Gobierno chino las llegó a prohibir, aunque se siguen utilizando y es el país que más las utiliza", indicó el experto. "Donde más crece es en la sociedad, los estados. Me parece interesante lo que se está haciendo en Venezuela , porque me parece legítima y una buena herramienta para buscar financiamiento", opinó. "Tratar de detener las criptomonedas resulta un tanto absurdo y un poco perjudicial también para la misma sociedad que se queda sin esa herramienta", sostuvo Lozano.

Chile: debates y movilizaciones por derechos humanos en crisis de la paz social

"Se va creando un mapa sobre aquello a lo que podemos ser susceptibles, cuán fácil podemos consumir un producto, qué place puede llegar a generarnos eso", añadió. "Básicamente son guarismos quey al mismo tiempo lo hace invisible. Y que también tiene sus ventajas, el éxito de Google está dado porque tiene productos buenos", explicó. "Ojalá que el big data se torne ilegal. La Unión Europea está combatiendo muy fuerte esto. Lo cierto es que es la fuente de financiamiento de la tercera empresa más grande del mundo", dijo Lozano en entrevista con Sputnik y radio M24.

"Santiago está muy agitado y se ve que hay polarizaciones en lo que será la convocatoria del plebiscito del 26 de abril en la que se rechaza o acepta una nueva Constitución", dijo Mateluna.

Perú en vísperas de una elecciones extraordinarias y decisivas

Además en 'GPS Internacional', el periodista Guido Mateluna desde Chile puso en contexto la realización del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos que tiene lugar en la capital de ese país. "Hay mucha expectación en Chile respecto de este Foro que se está realizando nada más y nada menos que en el ex Congreso Nacional y con la presencia del juez Baltasar Garzón quien fuera el que condenó al ex dictador Augusto Pinochet cuando viajó a Inglaterra", señaló Mateluna. "Marco Enríquez Ominami, quien fuera candidato a la presidencia en Chile, tiene una postura muy particular que está siendo muy cuestionada de terminar con la institución carabineros y crear una especie de guardia nacional", subrayó. "Unos días atrás fue quemada una de las iglesias que justamente es la de la institución de los carabineros de Chile", indicó el periodista.

También en este programa, consultamos al analista Sergio Pascual, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), acerca de las elecciones parlamentarias extraordinarias en Perú que tendrán lugar el próximo domingo.

