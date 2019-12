China y EEUU: "A largo plazo el rumbo es de colisión", dice experto

Medio Oriente: se fortalece la presencia de Rusia

"No hay que olvidarse de Turquía con el giro de comprar los S-400 marcando una distancia con EEUU y ahora también la posibilidad de sumar en lugar de los F35 americanos a los Sukhoi", subrayó el analista.

Una negociación con varios frentes abiertos entre China y EEUU

"La consolidación de Bashar Al Asad en Siria cuando en algún momento se pensaba que era muy difícil conseguirlo. Este año el Ejército Sirio logró establecerse firmemente y eso sirvió para que Rusia se muestre como uno de los actores más importantes", sostuvo Ramírez, productor de Asia TV. "Israel está teniendo serios problemas internos para consolidar el Gobierno . Inclusive Netanyahu ha tenido algunas advertencias de Rusia y tampoco hoy Israel puede moverse como lo hizo hasta hace poco tiempo atrás con impunidad absoluta en la región", añadió.

"A largo plazo el rumbo sí es de colisión. No hay forma de que puedan convivir dos modelos cuando uno es un modelo global hegemónico de corte financiero. Va a depender mucho de lo que pase en la disputa interna de EEUU en las elecciones", dijo Ramírez en entrevista con Sputnik y radio M24.

El año en que se pusieron en discusión los modelos de Chile y Colombia

"Vemos como hay algunos focos de desestabilización como es el caso de Hong Kong en China donde los británicos básicamente están moviendo esa situación interna para presionarlos", indicó Ramírez. "Hay avances y retrocesos entre China y EEUU porque están en una fase de negociación", sostuvo. "Se debe dividir en dos partes: en lo coyuntural EEUU negocia desde una posición de fuerza pero no se anima a una ruptura y China tiene la capacidad de decir "no" aunque no todavía la capacidad de ser ofensivo como EEUU", explicó el analista.

"Uno de los focos principales de atención va a estar puesto en lo que suceda en Argentina y en México. Obviamente estos Gobiernos progresistas, que representan una luz en esta oscuridad, van a sufrir fuertes ataques por parte de la derecha", opinó Tolcachier.

La gastronomía uruguaya reunida en una obra

Además en 'GPS Internacional', conversamos con el investigador y analista político Javier Tolcachier, de la agencia Pressenza, acerca de los principales hitos que marcaron el 2019 en América Latina. "Durante el año hubo un cono de sombras como ha sido en esta última parte el golpe de estado en Bolivia, pero también triunfos progresistas. De enorme valor ha sido la resistencia de Venezuela y del gobierno bolivariano en términos de soberanía, al igual que Cuba", indicó Tolcachier. "Muy destacables han sido los hechos en Ecuador primero y luego en Chile y Colombia . Recordemos que Chile y Colombia son socios dilectos de EEUU desde hace décadas y el poder está muy concentrado, en un juego político donde no cambia nada", agregó.

En el cierre cultural, conversamos con el diseñador y escritor Alejandro Sequeira acerca de su nueva obra "Las cien comidas del Uruguay", un libro-objeto con mucho trabajo de diseño, fotografía y divulgación.

Y como en cada programa un informe sobre el panorama mundial.