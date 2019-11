¿Lawfare contra Trump en EEUU?

"Resolver conflictos políticos por vía judicial es muy del estilo americano"

"Como Donald Trump es una figura que a nivel internacional y sobre todo en EEUU en ciertos sectores es absolutamente demonizado y denostado, se ha generado esta cuestión de que está muy bien que se le haga un juicio y que se le saque del gobierno cuanto antes", señaló Romano.

"Y en realidad lo que muestra el impeachment a Trump es una parte de cómo opera la política estadounidense a través de lo judicial. Es decir, una práctica de judicialización de la política fuertemente arraigada que busca dirimir los conflictos políticos por la vía judicial", agregó.

El lawfare llegó también a Bolivia

"Como los demócratas no tienen un candidato fuerte y no han logrado una unidad frente a Trump, que es nefasto, un republicano conservador que casi no se puede creer que esté en el poder, parecería que buscan en el impeachment una forma de reposicionarse para las elecciones", consideró la analista. "Desde mi perspectiva yo no celebraría tanto el impeachment porque al final termina siendo una manera de resolver los conflictos políticos por la vía judicial, algo que es muy del american way of life", sostuvo Romano, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y compiladora de un libro sobre persecución judicial en política (lawfare).

"En el caso de Cristina Fernández de Kirchner creo que la estrategia jurídica ha tenido una fuerte impronta en una parte importantísima de la población argentina que es anti kirchnerista. El discurso de la corrupción caló profundamente en un sentido común sobre todo de la clase media", dijo Romano en entrevista con Sputnik y radio M24.

Parlasur busca plegarse a organismos internacionales que reclaman pacificación en Bolivia

"En otros países se acudió al lawfare como estrategia previa a un posicionamiento o arremetida de poder por parte de la oposición. En el caso de Bolivia se hace el golpe de Estado y ahora sí se acude a la ley como un arma para evitar que el líder con mayor capacidad de organización política y social vuelve a alguna función política", indicó Romano. "La persecución de (Juan Ramón) Quintana es muy sintomática porque era uno de los miembros del MAS y del Gobierno que estaba más claramente posicionado en contra de la política exterior estadounidense hacia Bolivia y hacia América Latina", añadió. "Hay que medir la cuestión del timing político. En el caso de Lula el lawfare logró su objetivo que es que para las elecciones y después de un juicio político a Dilma Rousseff, no se pudiera presentar a elecciones", señaló la analista.

"La comisión busca conocer la situación, tener una agenda de primer nivel y sobre todo plegarse a este conjunto de organismos internacionales que están bregando por la pacificación de Bolivia, que se pueda restablecer el orden constitucional y pueda haber elecciones y las autoridades sean elegidas de manera legítima", explicó.

Además en 'GPS Internacional', conversamos con el presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Daniel Caggiani, sobre la actividad de una comisión del organismo que realizará una serie de audiencias en La Paz (Bolivia) para recabar información sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en ese país. "Luego de las elecciones presidenciales y parlamentarias se dio una asonada importante de algunos sectores civiles xenófobos y racistas. También parte de la policía y parte del Ejército dieron un golpe de estado al viejo estilo. Luego de eso comenzó una escalada de violencia y represión importante", consideró Caggiani. "Se han desarrollado importantes movilizaciones indígenas y sociales que han sido reprimidas con armas letales, con municiones de guerra. Y hay un conjunto de organismos internacionales como Naciones Unidas a través del representante del secretario general, también la CIDH y la secretaria de derechos humanos de ONU, junto a otras organizaciones que han llamado a la pacificación", agregó.

Caggiani también analizó la situación que se vive en otros países de la región y el rol que juega Parlasur en la estabilización.

La vida después de la cárcel y el problema de las adicciones

En el cierre, dialogamos con Julio Eizmendi, fotógrafo y operador terapéutico en adicciones, que realiza un trabajo desde la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado en Uruguay con aquellas personas que salen de la cárcel y atraviesan problemas fundamentalmente con las drogas.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.