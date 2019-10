Balance de las elecciones en Argentina y Uruguay: ¿habrá sintonía de proyectos?

Argentina: victoria de Alberto Fernández e inicio pacífico de la transición

"Hay un margen de sorpresa por la distancia entre Fernández y Macri que, si bien fue buena, de ocho puntos, las encuestas y las expectativas que había para el Frente de Todos eran mayores", sostuvo Sabanés.

"Macri se quedó con un gran porcentaje de votos que fueron en blanco en las PASO y con un porcentaje importante de los votos de tres de los candidatos como fueron Roberto Lavagna, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, los dos últimos cercanos ideológicamente", agregó.

Uruguay: el Frente Amplio ante el desafío de una coalición opositora que se fortalece

"No deja de ser una derrota , pero para los pronósticos previos es una derrota no tan dura que le permite al oficialismo en principio, porque después hay que ver si eso se sostiene, mantener una bancada muy importante en la cámara de senadores y ser la primera minoría en la de diputados", subrayó Sabanés. El periodista hizo referencia a la reunión entre Fernández y Macri en Casa Rosada. "Había una demanda de gran parte de la sociedad de que eso pasara. Hubo muchos desencuentros después de las primarias entre ambos y con discursos muy duros. Fue bien visto por la mayoría de los analistas y me animo a decir por gran parte de la sociedad"

"No creo que haya grandes cambios, si bien en esta etapa de la historia la centro izquierda uruguaya tiene un poco más de afinidad con el peronismo de la que ha tenido históricamente y al contrario el Partido blanco tiene un poco menos de afinidad con el peronismo de la que tuvo históricamente", dijo Sabanés en entrevista con Sputnik y radio M24.

La diplomacia venezolana se desplegó en la cumbre de los No Alineados

"Me parece que la expectativa del Frente Amplio pasa por capturar ese 55% de uruguayos que le dijo "no" a la reforma "Vivir sin Miedo" del senador Larrañaga", indicó Sabanés. "Una cuestión lógica es el desgaste después de quince años de gobierno y dentro de ellos las cuestiones de seguridad, de educación y una economía que en Uruguay y toda la región está en crisis y golpea los bolsillos, que explican ese déficit que tuvo el Frente Amplio respecto a otras elecciones", explicó. "Hay que ser suficientemente prudentes como para no dar por sentado un resultado, pero si hoy fueran las elecciones yo creo que tiene muchísimas más chances Lacalle Pou de ganar", señaló. El periodista también analizó la posible incidencia de los distintos escenarios en la relación bilateral con Argentina.

"Por ejemplo los BRICS son una alternativa importante y también algunas iniciativas regionales como el Banco del Sur en Latinoamérica y el Caribe, que van apareciendo en el marco de esta multipolaridad", subrayó Rodríguez.

Un documental sobre el joven empresario que sacudió la política uruguaya

Además en 'GPS Internacional', en el marco de la XVIII Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados (MNOAL) realizada en Bakú, conversamos con Ángel Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y representante del Parlasur. "Es un balance positivo porque según la opinión del presidente de la República Boliviariana, permitió unificar más al MNOAL, se desarrollaron más lazos de solidaridad entre sus miembros y profundizó la actividad por el multilateralismo", señaló Rodríguez. "También se generaron algunas instancias que permiten desde el punto de vista financiero no estar bajo instituciones que lo que le han generado a la población del mundo es miseria, hambre y colapso económico", agregó.

En el cierre cultural, conocemos más sobre una película que cuenta la vida del empresario Juan Sartori, que será el senador más joven de la próxima legislatura en Uruguay. Su presencia en la campaña electoral se convirtió en un fenómeno que fue captado en el documental que se estrenará próximamente. Dialogamos con su realizador Santiago Reboiras.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.