Opinión: "EEUU tiene al gobierno de Honduras de rodillas"

El golpe del 2009 y el narcotráfico

"El juicio contra Tony Hernández ha sido el principal tema en los medios de comunicación, al menos durante este último mes. Tony fue capturado en noviembre de 2018 y hubo mucha expectativa por parte de la población hondureña frente al juicio", señaló Ochoa. "El narcotráfico ha encontrado un caldo de cultivo ideal pero no es endémico. Esto es un fenómeno relativamente reciente en la historia de nuestro país. Con este juicio han quedado bastante más claras las motivaciones de un sector de la élite hondureña para dar el golpe de estado de 2009", agregó.

"Con el juicio también nos hemos dado cuenta que narcotraficantes tan grandes como el Chapo Guzmán han financiado la campaña electoral del Partido Nacional. Solo en la campaña de 2017 les dio una coima de un millón de dólares. Nosotros hemos interpuesto el inicio de una acción de juicio político en el Congreso, sin embargo, no tiene mayoría la oposición", sostuvo el dirigente.

Una economía con serias dificultades

"El gobierno ha aceptado esta misma semana que la inversión extranjera en 2019 ha caído alrededor de un 39% en comparación con el año pasado. Y ha declarado a Honduras en estado de emergencia económica", sostuvo Ochoa.

"La pobreza en términos absolutos ha ido creciendo. Solo desde 2009 para acá hay un millón de nuevos pobres", añadió.

Las internas de la Unión Europea y la mirada sobre América Latina

"En Honduras no hay mecanismos de intermediación claros entre las exigencias de la población y lo que sucede en el Estado. Y esto se ve afectado básicamente por dos actores: si EEUU quiere, el gobierno de Juan Orlando Hernández se termina mañana, pero lo seguirán defendiendo porque el gobierno de Hernández está en la mejor posición para EEUU porque está absolutamente de rodillas. Y el otro es la élite económica nacional, que ha logrado acumular el capital que tiene a expensas del Estado", dijo Ochoa en entrevista con Sputnik y radio M24.

"De América Latina lamentablemente se ve poco. Las noticias son cuando hay problemas, golpes de estado, Venezuela, las situaciones humanitarias. Pesa poco América Latina. Del acuerdo Mercosur-Unión Europea se habló, pero en contra", dijo Harari.

Expo Viajes: ¿cuáles son los principales destinos del mercado turístico?

Además en 'GPS Internacional', recibimos en estudios al analista político Leo Harari, uruguayo radicado en Francia, que reflexionó acerca de la actualidad en la Unión Europea y la mirada sobre la realidad latinoamericana desde el viejo continente. "Es increíble la unanimidad que han tenido los 27 estados frentes al Reino Unido para aceptar o no aceptar a lo largo de las negociaciones cada una de las cosas. No hubo una voz disonante", indicó Harari. "Si no hay algún tipo de acuerdo , no hay periodo de transición. Si sale un acuerdo, cualquier sea, tienen hasta el 31 de diciembre de 2020 para seguir las cosas como están, como si no pasara nada e ir ajustando de a poco", agregó. "Los europeos están perplejos. Desde que llegó Trump los presionó para que pongan más dinero en la OTAN y dejó caer las alianzas. Se supone que EEUU y Europa iban por el mismo camino, después de la Segunda Guerra e hicieron una alianza sagrada para desarrollar el sistema capitalista y hacerlo en base a un cierto modelo e ideal", señaló el analista.

En el cierre cultural, abordamos lo que es una nueva edición de Expo Viajes en Montevideo, la muestra donde las principales agencias y empresas del mercado del turismo presentan las distintas propuestas. Conversamos con Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes.

