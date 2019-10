Explosión social en Ecuador arrincona al gobierno de Lenín Moreno

"Condiciones parecidas" tumbaron tres gobiernos

"La situación es compleja, difícil y grave en el Ecuador porque la paralización que se ha evidenciado, particularmente en Quito, no es solo local, sino a nivel nacional. De allí que el gobierno haya tenido que decretar la suspensión de clases a todo nivel en todo el territorio nacional", sostuvo Paz y Miño.

¿Maniobra "correísta" o descontento generalizado?

"Hay una situación de explosión social en el Ecuador. El gobierno decretó el estado de excepción, ha trasladado la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil donde se siente Lenín Moreno más protegido y donde evidentemente no está ocurriendo lo que en Quito, una ciudad literalmente tomada", agregó. "Moreno convoca a un diálogo , ha dicho que no retirará las medidas, que ha tomado decisiones y no se retirará del poder. Pero la situación nacional es distinta a lo que está planteando el presidente en el sentido que existen condiciones parecidas a lo que ocurrió en los años 1997, 2000 y 2005 cuando fueron derrocados los presidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez respectivamente", subrayó el analista.

"Las medidas que se han venido adoptando no solo el 2 de octubre sino en los dos últimos años implican un privilegio exuberante para el alto empresariado, para cámaras de la producción y la élite empresarial de mayor poder económico en el país", indicó Paz y Miño.

"Implican a su vez la flexibilización de las relaciones laborales con grave afectación a derechos de los trabajadores. Implican la reducción de capacidades del Estado para conducir no solo la economía sino mantener servicios públicos hacia futuro", añadió.

"La tesis oficial es que éste es un movimiento del correísmo para dar un golpe de Estado a su favor. En verdad lo que está ocurriendo no es un levantamiento de correístas porque parecería que entonces tiene una fuerza nacional impresionante. Es una situación en la que, además de correístas, hay no-correístas, sectores populares, de capas medias e indígenas que incluso habían roto con Correa", dijo Paz y Miño en entrevista con Sputnik y radio M24.

Medio Oriente: ¿hay conexión entre lo que sucede en Siria e Irak?

Además en GPS Internacional, abordamos la situación en Medio Oriente a partir de la factible incursión de Turquía en Siria y las protestas que tienen lugar en Irak. "Ni lo de Siria está aislado de lo de Irak, ni lo de Irak de Siria. Todo forma parte de un planeamiento estratégico que han confeccionado no solamente EEUU, sino junto con Europa, Turquía y países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí y los Emiratos que fueron los que comenzaron la invasión en Siria", sostuvo Galeb Moussa Hamad, analista político, periodista de Annur Tv y especialista en Medio Oriente.

Exposición sobre ciencia y tecnología en Montevideo: la innovación aplicada

"El avance de Turquía como nación sobre otra nación soberana como Siria puede desencadenar una guerra formal entre los dos países, ese es el peligro más grande. Lo que puede ser agravado por la intervención de otros países que obviamente están enemistados con el estado turco y no digo la República Islámica de Irán con la cual Turquía tiene muy buenas relaciones desde siempre", agregó. " Lo que ocurre en el sur de Irak precisamente con las manifestaciones que se están organizando en Basora, al sur, tiene que ver con no dejar que Irak se afirme en su gobierno y logre la unidad nacional", consideró el analista. "No se puede negar que Irak es parte de la resistencia junto con Siria, con Yemen, con la resistencia islámica de Hizbulá y la República Islámica de Irán. De eso no hay duda y es lo que no se quiere permitir. Esto me suena más a desestabilización que a una protesta legítima por salarios o cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana", señaló Moussa Hamad.

En el cierre cultural, conocemos más sobre el evento "Ingeniería deMuestra" que organiza la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay y la Fundación Julio Ricaldoni. Tres días con más de 140 stands interactivos donde se podrá conocer al robot Robert, la caja de arena, el canal de olas y el túnel del viento, entre otros proyectos. Conversamos con Julieta López, directora ejecutiva de la Fundación Ricaldoni.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.