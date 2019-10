Perú: ¿hay o no un golpe de Estado?

El papel que juega la OEA en esta crisis política

"En una entrevista por televisión el presidente había dicho que si le negaban la confianza iba a disolver el Congreso de acuerdo a la Constitución, que prevé que si se niega la confianza dos veces consecutivas entonces ello procede", sostuvo Escobar. "En la actualidad no sucede lo que en otros años en que podía ocurrir un golpe de Estado y la reacción de la comunidad internacional no era mayormente relevante. Ahora existe la Carta Democrática Interamericana que es un mecanismo que tiene la OEA y que se puede activar cuando hay una ruptura del orden constitucional", agregó.

"Es curioso que quien se ha pronunciado ha sido el secretario general de la OEA, Luis Almagro y no la Asamblea. El secretario general sugiere a nuestro país que esto se dirima en el Tribunal Constitucional, pero sin aclarar si con magistrados nuevos o antiguos", señaló el analista.

El camino empedrado hasta las elecciones de enero

Ucraniagate: ¿avanzará el juicio político contra Trump?

"Las elecciones están convocadas para el domingo 26 de enero. Todavía la ex mayoría parlamentaria dice que el Congreso no ha sido disuelto y sigue argumentando que acudirá a la OEA", indicó Escobar. "Nadie ha hablado de golpe de Estado en la región, pero acá sí se habla de ello por parte de la mayoría fujimorista y del partido aprista. Lo que quedan son unas elecciones parlamentarias bastante veloces, en cuatro meses, donde van a participar 24 grupos políticos, aunque algunos de ellos podrían aliarse y formar un solo grupo", añadió. "Creo que esto no va a golpear mayormente al Grupo de Lima. Hay un nuevo canciller que fue embajador ante Naciones Unidas. Tengo la impresión que la posición de Perú en el Grupo de Lima no va a variar sustancialmente. La única vez que hubo alguna diferencia con esos países respecto a Venezuela fue cuando hace algunas semanas se propuso activar el TIAR y Perú no lo votó", dijo Escobar en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en GPS Internacional, dialogamos con la periodista y analista Adriana Rossi, conductora del programa Atlas Internacional, acerca del proceso de juicio político que los demócratas promueven contra el presidente de EEUU, Donald Trump, por el "Ucraniagate". "La que preside esta comisión del juicio político contra Trump, la demócrata Nancy Pelosi, efectivamente está llevando adelante todo el proceso, pero es un proceso muy largo y que está muy cercano además a las elecciones primarias. Hay muchas dudas de parte de los demócratas de que este no sea el momento más adecuado, por distintas razones", señaló Rossi.

Día Mundial de los Animales: ¿qué se está haciendo por su protección?

La analista sostiene que Trump en respuesta utiliza el argumento de que "si los congresistas se dedican al juicio político van a dejar de lado toda una serie de discusiones de determinadas leyes, o sea no van a legislar, y hay muchísimos temas, como cuestiones de la educación, de la salud pública, del control de armas que son importantes pero no van a tener mucha atención de parte de los congresistas por el hecho de que se van a dedicar al juicio político". "Con Ucrania lo que ha hecho Trump de alguna forma es chantajearle con la cuestión de si le financia o no, si le ayuda o no, justo en el momento en que Ucrania está negociando con Rusia toda la situación del Donbas, que es la parte rusófona", puntualizó.

En el cierre cultural, en el marco del 4 de octubre Día Mundial de los Animales conversamos con Karina Kokar, integrante de la Plataforma Animalista, sobre la situación de la protección animal en Uruguay

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.