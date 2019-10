Ecuador: "Estado de excepción plantea que no habrá retroceso en políticas neoliberales"

El FMI y las medidas de ajuste

"Lo que está pasando con el FMI es que a partir de marzo pasado se le permitió al país acceder a créditos por alrededor de 4200 millones de dólares, teniendo varios problemas financieros. En este momento se ha convocado una paralización por medio de los transportistas a escala nacional en rechazo a los ajustes, sobre todo una derogatoria de los aumentos de compensación económica", señaló Morales, integrante de la Plataforma Suramericana de Políticas Públicas (PLASUR).

"En este sentido el país está en este momento sufriendo una grave crisis económica, con un decaimiento bastante fuerte de las exportaciones", agregó.

"Es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente"

"Se menciona dentro de los paquetes una "modernización" que es una flexibilización laboral que minaría por completo muchos derechos de los trabajadores al igual que una modificación de la ley tributaria que condonaría un poco más el tema de los tributos a los evasores de los impuestos", subrayó Morales. "Este tipo de medidas son de carácter neoliberal por parte del gobierno de Moreno y lo que genera netamente es que el país se endeude mucho más con respecto a su PBI", sostuvo.

Experto de OCDE: "el comercio internacional está estancado, el espacio regional toma más importancia"

"Generalmente el gobierno de Moreno apunta que el país no tiene dinero pese a que hay grandes alzas con respecto al precio del barril de petróleo ", indicó el analista. "Aquí en Ecuador no existe Estado de Derecho. En este momento todas las instituciones públicas están completamente deslegitimadas. La Constitución de la República ha sido violentada muchas veces y para esto ha sido completamente necesario generar una propuesta de crear un Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes", opinó. "Con este tipo de herramientas como el estado de excepción , que son netamente coercitivas contra la población, lo que se plantea es que no va a haber un retroceso de las políticas neoliberales y van a hacer que esto se cumpla a rajatabla", dijo Morales en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en GPS Internacional, dialogamos con Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, acerca del 9º Foro de Reflexión Unión Europea-Latinoamérica y el Caribe "Construir sociedades inclusivas bajo el nuevo paradigma del desarrollo".

"El crecimiento económico este año de Latinoamérica es 0,7%, mucho menos que en África donde estamos hablando de 4% y del Sudeste asiático donde es de más de 6%. Latinoamérica presenta retos, es verdad", señaló Pezzini.

El Patrimonio moviliza a miles de uruguayos y visitantes

"En el pasado se pensaba y se hacía referencia solamente a la trampa de la extrema pobreza. Nosotros decimos que debe cambiar el sistema de cooperación porque también hay otras trampas, por ejemplo, la especialización productiva, economías con poca innovación y poco en inversión en I+D+I", agregó. "En el continente permanecen países que dependen de manera muy fuerte de los recursos naturales no renovables y entonces han aumentado su dependencia y hay otros países que en verdad no han tenido gran capacidad de impulsar el desarrollo", sostuvo el experto. "Como el comercio internacional está completamente estancado debido al conflicto tarifario al cual asistimos todos, el comercio este año ha aumentado solamente 3% cuando normalmente aumentaba alrededor de 10% cada año. Esto significa que el espacio regional toma más importancia", subrayó Pezzini.

En el cierre cultural, conocemos más sobre la 25ª edición del Día del Patrimonio en Uruguay, que desde hace un tiempo propone un fin de semana completo con actividades y recorridas de edificios históricos de las distintas ciudades de este país, movilizando más de 300.000 personas en cada convocatoria. Conversamos con el arquitecto Nelson Inda, presidente de la Comisión del Patrimonio.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.