Protestas en Egipto: ¿se repite la "primavera" de 2011?

Una posible salida económica

"El origen de las protestas me interesa pensarlo como una continuidad de aquella revolución que de alguna manera quedó trunca del año 2011, que derrocó al entonces presidente Hosni Mubarak que gobernaba de la mano de los militares", sostuvo Cuadro.

"Un gobierno puede mantenerse por vías autoritarias y de represión por un tiempo, pero no eternamente. Va a tener que buscar algún tipo de negociación con estos manifestantes que puede ser por una salida económica", agregó.

Al-Sisi tiene un apoyo mayor que Mubarak

"No me atrevería a decir que vamos sí o sí a un derrocamiento del presidente, lo veo bastante fuerte, pero también creo que Al-Sisi va a tener que ceder en algo", indicó la analista. "Las prácticas neoliberales en términos económicos vinieron de la mano de un préstamo que otorgó el FMI a través del cual pidió como condición la aplicación de medidas de austeridad por ejemplo el recorte de los subsidios en la nafta o el pan", puntualizó.

"Tenemos Libia, Siria pero tampoco olvidemos el proceso que estuvo sucediendo hasta hace relativamente poco en Argelia. También Sudán como procesos en países muy cercanos a Egipto que atraviesan manifestaciones populares", consideró Cuadro.

"Claramente están dadas las condiciones para que estas protestas se intensifiquen. Hubo un fuerte espaldarazo por parte del presidente de EEUU al presidente Al-Sisi en el marco de su visita por la cumbre de Naciones Unidas. En ese sentido lo veo más firme porque también tiene el apoyo de varios países del Golfo y del FMI", añadió.

"Egipto no es el país que era con Nasser o incluso el de los '90 sino que ha perdido protagonismo relativo en la región que lo ha cobrado Turquía, Israel y claramente los países del Golfo", dijo Cuadro en entrevista con Sputnik y radio M24.

Brasil: ¿se revisan las condenas del Lava Jato?

Además en GPS Internacional, abordamos el panorama brasileño junto al periodista y analista político Beto Almeida, quien se refirió a las novedades en las investigaciones de la Operación Lava Jato y el discurso de Bolsonaro en la ONU. "La casi decisión de la Justicia, porque la votación no fue concluida, para muchos abre una interrogante y esperanza de que los abusos cometidos por la Operación Lava Jato puedan ser finalmente corregidos, porque hubo una serie de condenaciones y prisiones basadas exclusivamente en delaciones premiadas, sin pruebas", señaló Almeida.

Se viene la gran fiesta del libro en Montevideo

"Hasta el momento el Supremo Tribunal Federal no ha actuado como un verdadero Tribunal, no ha actuado en defensa de la Constitución ni del Estado de Derecho", agregó. Sobre la intervención del presidente Bolsonaro en Naciones Unidas, Almeida indicó que "fue muy amplia y polarizada la repercusión. Muchos sectores de la sociedad votaron por Bolsonaro muy influenciados por la campaña mediática de manipulación y creían que era necesario un cambio con él. En el discurso se reveló una caricatura de nacionalismo y fue muy grosero con ciertos jefes de Estado". "Bolsonaro puede hablar contra los comunistas, los rojos, contra Cuba o Venezuela, o contra los peronistas, pero no contra la China comunista. Cambió el discurso de hostilidad que tenía contra los chinos porque hay una dependencia enorme de aquel mercado pero también de los demás países de los BRICS ", dijo Almeida.

En el cierre cultural, hablamos de lo que será la 42ª Feria Internacional del Libro de Montevideo que tendrá lugar entre los días 30 de setiembre al 13 de octubre y que tendrá la presencia de Cuba como país invitado. Dialogamos con Álvaro Risso, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.