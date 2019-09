Alfred Bosch: "Pedro Sánchez es incapaz de resolver la cuestión de Cataluña de forma pacífica"

Hacer amigos en otros países

"Estamos dentro del Reino de España pero Cataluña es un país milenario y nosotros lo que tenemos la obligación de hacer es ir por el mundo buscando nuestro propio lugar como hace cualquier otro pueblo, no somos más pero tampoco menos que cualquier otro pueblo", sostuvo Bosch.

"Tenemos una población que es de aproximadamente el doble de Uruguay y una producción que sería más o menos cuatro veces, eso no nos hace mejores, pero nos convierte en un buen socio porque además históricamente hubo muchas complicidades y paralelos entre nuestros pueblos", agregó.

Los presos catalanes y la falta de diálogo

"Queremos explicar más en profundidad la situación en que nos encontramos con los líderes que convocaron hace dos años una votación y que están en la cárcel preventiva por eso, lo que nos parece inaceptable", indicó Bosch. "Se les acusa de una acción violenta a través de una rebelión y sedición la cual por supuesto no sucedió, porque pacíficamente, cívicamente, democráticamente se convocó a la gente a las urnas para decidir si deseaban vivir en una república catalana o no", añadió. "Ahora mismo nos sentimos muy frustrados porque el diálogo no ha existido, no porque nosotros no hayamos acudido, porque estamos en la mesa esperando que se sienten del otro lado para hablar. Lo que pasa es que Pedro Sánchez no quiere en estos momentos tener ningún tipo de relación con el independentismo catalán, es incapaz de resolver este problema de forma pacífica e incluso de entenderse con otra fuerza de izquierda como Podemos", subrayó el dirigente.

"Existe un nacionalismo español cada vez más radical que en algunos casos en partidos más extremos están en contra de acciones por el medio ambiente, de la sostenibilidad, de los derechos de la mujer y de pueblos enteros como el catalán", dijo Bosch en entrevista con Sputnik y radio M24.

Mercosur-UE: decisión del Parlamento austríaco no pone en riesgo el acuerdo

Además en 'GPS Internacional', el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa comentó el posible impacto del pedido del Parlamento austríaco para que el gobierno de ese país europeo vote en contra del acuerdo Mercosur-Unión Europea. "El veto en Europa no existe, lo que existe es la votación por mayoría simple o calificada del Consejo de Europa", señaló Nin Novoa. "Lo tiene que aprobar el 55% de los países, es decir 16 votos y esos países tienen que representar además el 65% de la población. Los cuatro países que se han expresado en el sentido de la inconveniencia del tratado que son Irlanda, Francia, Austria y Polonia son apenas el 12% de los países y tienen el 23% de la población", agregó.

"Tendrían que sumarse muchos más países y votar en contra el tratado, cosa que no me parece posible de acuerdo a las informaciones que tenemos", consideró el canciller uruguayo.

Debate sobre las alternativas a la prisión

En este programa también nos adentramos en las conclusiones de la Conferencia Bi-regional sobre medidas alternativas a la privación de libertad organizada por tres programas regionales de cooperación de la Unión Europea. Dialogamos con el Lic. Juan Manuel Santomé, director de Eurosocial+ y especialista en cooperación internacional y desarrollo.

La industria del tango tiene su festival

En el cierre cultural, conocemos más sobre el primer Mercado del Tango de América del Sur, una oportunidad para que artistas, estudiantes y emprendedores se relacionen. Consultamos a Martín Borteiro, responsable del programa Vívi Tango de la Intendencia de Montevideo.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.