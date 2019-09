Bolivia: más de la mitad de la población expresa sentimientos de esperanza y confianza en Evo

Tendencia positiva para Evo Morales

"Hemos hecho dos encuestas en los últimos cuatro meses en Bolivia, la última en agosto, cara a cara, con 2000 casos en todo el territorio nacional. Lo que nos arroja con mucha claridad es unade Evo Morales y por otro lado una tendencia a caer bastante acusada de su principal contendor Carlos Mesa", señaló Pascual, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). "De hecho la distancia entre ambos en términos de intención directa de votos se duplica. Ha pasado de 9 puntos en marzo a 18 en agosto", agregó.

"En el caso de Morales un poco más de la mitad de la población expresa sentimientos positivos como esperanza y confianza, y apenas un tercio expresa sentimientos negativos", subrayó.

"Según estos números, todavía a casi dos meses de la elección, si la elección fuera hoy apuntaría a que el ganador en primera vuelta sería Evo Morales. Si continúa la tendencia es posible que esto se acentúe", indicó Pascual.

España: la decisión de formar gobierno está en pocas manos

El analista político español comentó además el panorama en su país. "La situación es endiabladamente compleja y prácticamente nadie se atreve a hacer pronósticos porque está en manos de muy pocas personas la decisión y todas las cartas están sobre la mesa. No se ha podido desbloquear el entuerto en que está la política española en este momento", señaló. "El PSOE está pidiéndole a Unidas Podemos lo imposible. Que no le dé el gobierno sin comprometerse a la estabilidad de la legislatura, pero al mismo tiempo que se lo dé en unas condiciones en las que no puede hacerlo porque no tiene garantías. Es una oferta sin negociar", añadió.

"Esto podría desembocar en una repetición de elecciones el 11 de noviembre y serían las cuartas en apenas cuatro años, una situación de inestabilidad nunca vista en este país", dijo Pascual en entrevista con Sputnik y radio M24.

Cumbre Forestal de América Latina debate medidas contra incendios

Además en 'GPS Internacional', dialogamos con el director forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Pedro Soust, quien fue designado presidente en la 31ª Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC) de la FAO, que reunió a 15 países en Montevideo. "Fundamentalmente fue un tema bastante discutido, siempre con muchas coincidencias, el del. Y digo que hubo coincidencias porque todos los países coinciden en la no utilización del fuego en ninguna de las medidas que se realicen", explicó Soust. "Pero hay matices, situaciones diferentes, aunque en la resolución final salió una iniciativa que hicimos desde la presidencia a los efectos de dejar clara la preocupación y la exhortación a los organismos competentes de los países de evitar estas técnicas, que muchas veces se utilizan para hacer bien, y otras para cometer ilícitos", agregó.

"Se encomendó a FAO para que hiciera una evaluación sobre los incendios en la Amazonia. Cuando se habla de estos hechos hay muchas cosas, al menos yo lo he vivido así, que se esconden, que se dicen y no son, o se dicen y son intencionalmente falseadas. Ya sea para encubrir o incrementar los daños", señaló Soust.

Encuentro de Mujeres Líderes de América Latina abordó temas globales

En el cierre cultural, conocemos más sobre el Encuentro de Mujeres Líderes de América Latina que se realizó en la ciudad alemana de Berlín. Conversamos con su coordinadora, la alcaldesa de Nueva Helvecia (Uruguay), María de Lima.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.