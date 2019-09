Opinión: "Están corriendo la frontera del conflicto colombiano hacia Venezuela"

"Cóctel perfecto" para un atentado de falsa bandera

"La alerta naranja implica un aumento en las capacidades de alerta de todo el aparato de seguridad y defensa de la nación. No solo los organismos de seguridad policiales sino especialmente lo que tiene que ver con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un estado de prevención, de alerta o prebélico en espera de un ataque que puede considerarse más o menos inminente", sostuvo Negrón Valera. "Una de las principales amenazas por las cuales el presidente Maduro hace este llamado de alerta es porque en los últimos días hemos visto a través de las diferentes redes sociales y portales de comunicación que hacen coro al Departamento de Estado una gran cantidad de información que dice que en la frontera colombo-venezolana están radicadas no solamente el ELN y las Fuerzas Armadas de Colombia sino también Hizbulá", subrayó.

"Es muy posible que, en un territorio de 2200 km de frontera, se lleve adelante un tipo de operación de falsa bandera. Además, si tenemos en cuenta que controlan el aparato comunicacional, tenemos el cóctel perfecto para que se use cualquier tipo de hecho criminal como excusa", sostuvo el investigador.

El incumplimiento de los acuerdos de paz y los disidentes de las ex FARC

"Lamentablemente para nosotros como venezolanos y también para el pueblo colombiano, la oligarquía colombiana nunca respetó los acuerdos de paz y nunca creyeron en ellos", señaló. "Se va a usar el pretexto de la lucha contra la guerrilla para movilizar la línea fronteriza e ir llevando la violencia desde Colombia al territorio venezolano", agregó.

"Una ventaja que tiene Venezuela es que cuenta con una FANB cohesionada y una doctrina militar que garantiza la protección total del territorio. Pero la amenaza va a existir y se va a mantener", dijo Negrón Valera en entrevista con Sputnik y radio M24.

¿Qué esperar de las medidas económicas de Macri luego de las PASO?

Además en 'GPS Internacional', consultamos al economista Jorge Marchini sobre las medidas adoptadas por el presidente argentino Mauricio Macri después del revés sufrido en lasprimarias. "El gobierno intentó algunas medidas inmediatas que han tratado de ser paliativas. Por un lado un tipo de congelamiento por 90 días de algunas tarifas, sobre todo de combustibles, aunque hay que ver la evolución porque ya hay presión muy grande de las petroleras. También una rebaja circunstancial del IVA para ciertos productos básicos, medidas de aumento de emergencia de planes sociales, en salarios estatales y llamando a concertación de precios", explicó Marchini.

"Estamos en un círculo vicioso: mayor descenso de la actividad económica, mayor presión fiscal, fugas de capitales, aumento del dólar, desocupación, caída de los niveles de consumo. Y por supuesto la inversión productiva no existe porque todo se hace en el ámbito especulativo", añadió.

"El hecho de que el gobierno de Macri haya tomado la decisión de postergar pagos demuestra que las condiciones de pago no están dadas. Seguramente el FMI no entregue, o al menos no está claro, una cuota que tiene pendiente de casi 5 mil millones de dólares", sostuvo el economista.

Conciencia sobre la basura de plástico en los océanos

En el cierre cultural, conversamos con la gestora de prensa y productora Erika Hoffman, acerca del proyecto "Out to Sea? The Plastic Garbage Project" que llega a Montevideo después de recorrer decenas de ciudades con una muestra sobre la basura de plástico en los océanos.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.