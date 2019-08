Tensión entre Francia y Brasil por Amazonía: ¿ecología o colonialismo?

Macron-Bolsonaro: "dos caras de la misma moneda"

"Hay cosas que tienen que ser investigadas. En una ciudad de la Amazonía llamada Nuevo Progreso hubo una manifestación de ganaderos y de madereros cuando bautizaron el día del fuego e inmediatamente se inició una serie de incendios simultáneos. Es muy común que en esta época de sequías haya incendios, no es de hoy del gobierno de Bolsonaro, siempre estuvo, pero la diferencia es cómo se reacciona frente a esos incendios", señaló Almeida.

"En realidad tanto lo que hace Bolsonaro como lo que hace Macron son dos caras de la misma moneda. Porque siempre hubo un sueño imperial de ocupar la Amazonía como de este gobierno que está entregando la Petrobras, Eletrobras, Embraer, el Correo y todo el patrimonio nacional. Entregar la Amazonia es una política de continuidad y para nada nacionalista", agregó.

"Pretexto perfecto para intervención imperial"

"Existe un peligro de que realmente se organice una ayuda humanitaria que en lugar de hacerse en torno a la falsa bandera de los derechos humanos como en Libia ahora podría ser utilizada con Brasil aduciendo que no puede resolver el problema ambiental que es de toda la humanidad, entonces los países desarrollados van a resolverlo.

El Canal de Panamá y los efectos de las guerras comerciales

Es una intervención, aunque no se concrete de inmediato", sostuvo el periodista. "Los países imperialistas y las multinacionales no van a dejar de explotar el petróleo brasileño o la industria del etanol por una cuestión ambiental. La verdad es que utilizan este lenguaje y maniobra ambiental para por debajo decir cosas que no pueden decir", agregó. "Bolsonaro está entregando el pretexto perfecto para generar una crisis mundial y que la ONU decretar que la Amazonia pase a ser un protectorado ordenado por varios países imperiales. Una intervención imperial disfrazada con la bandera ambientalista", dijo Almeida en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en GPS Internacional, dialogamos con el sociólogo y analista político Marco Gandásegui acerca del 105º aniversario del Canal de Panamá y la situación económica, comercial y política. "Nosotros en Panamá celebramos que el canal está en manos de los panameños desde hace 19 años, desde que se cumplieron los tratados Torrijos-Carter por el cual quienes construyeron y administraron el canal hasta 1999 lo traspasaron al gobierno panameño", indicó Gandásegui.

"Los panameños estamos preocupados y algo tristes porque la administración no ha sido muy buena. Ha contribuido a las políticas neoliberales de hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres", añadió. " La guerra comercial declarada por Trump contra China está golpeando los tránsitos de los barcos por el canal en la medida que disminuye el comercio. En los informes de la autoridad del canal se nos dice que esa pérdida de ingresos está siendo en parte cubierta por países como Japón y Corea que están importando cada vez más GNL de EEUU y que pasa por Panamá", subrayó.

"Por eso también estamos preocupados porque Japón la ha declarado la guerra comercial a Corea del Sur debido a que Japón está muy preocupado por el crecimiento coreano en su capacidad para producir alta tecnología y para contrarrestarlo ha decidido retener exportaciones clave de productos químicos que necesita Corea para su industria", advirtió Gandásegui.

Encuentro Internacional de Payadores

En el cierre cultural, nos introducimos en el arte de la payada, una tradición muy arraigada en el sur de América Latina y concretamente en el Río de la Plata, para conocer más sobre el Encuentro Internacional de Payadores que se realizará en Montevideo. Conversamos con Juan Carlos López, payador y convocante de la iniciativa.

