EEUU: la "religión de las armas" hace estragos en la población

Una cuestión cultural y de lobby económico

"En ambos casos tienen en común la enfermedad de la religión de las armas que existe en este país por la que cualquiera, sano o enfermo, puede acceder a un tipo de arma militar o casi militar como el semi-automático para dejar tantos muertos en treinta segundos como lo que sucedió en Ohio", indicó Majfud, residente en EEUU.

"En el caso de El Paso sin duda fue motivado por el racismo y la xenofobia, lo cual esta afirmado por un manifiesto del asesino que maneja muchas palabras e ideas que coinciden con el ya conocido discurso del presidente Donald Trump", añadió.

"La resistencia que hay a regular las armas en EEUU procede de dos grandes factores: primero la cultura; segundo, los grandes grupos de interés como la Asociación del Rifle, que están muy presentes en el Senado y en el Congreso para evitar cualquier regulación", sostuvo el escritor y analista.

"La xenofobia es parte del ADN de EEUU"

La devaluación del yuan chino y la guerra comercial

"No hay más xenofobia que antes en EEUU. Si comparamos con la década del '50 por ejemplo que era rampante y existía en el siglo XIX contra los irlandeses. La xenofobia es parte del ADN de este país, el problema es que determinadas corrientes o narrativas políticas como la actual los han legitimado", sostuvo. "EEUU es el único país desarrollado del mundo cuya expectativa de vida baja y lo hace por la gran mortandad en los grupos étnicos blancos. Hay una gran frustración. Ya no es suficiente ser un obrero blanco de Ohio para ser clase media, se sienten clase baja y marginados por corrientes de la historia como la mecanización, la inteligencia artificial, etc. y la reacción es culpar al de abajo, a los migrantes, y no a los de arriba" dijo Majfud en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en GPS Internacional, el analista e investigador Gabriel Merino puso en contexto las nuevas medidas que en el marco de la guerra comercial entre China y EEUU están provocando múltiples consecuencias en varias partes del mundo. "Esta es una guerra estructural. Dentro de la dimensión económica tiene varias facetas, hay una guerra financiera, tecnológica, comercial y de monedas.

Los equilibrios y los acuerdos son meramente coyunturales y rápidamente se quiebran porque básicamente EEUU no puede conseguir los objetivos que se propone como bajar el déficit respecto a China, frenar su avance en el mundo y que abandone el plan de desarrollo tecnológico 2025", sostuvo Merino. "Trump creía que con China podía hacer lo que Reagan hizo con Japón en los '80 como autolimitar las exportaciones a EEUU y que lo financie comprando bonos del tesoro e inyectando liquidez al país. Eso Japón se vio obligado a hacer porque era un protectorado militar después de la Segunda Guerra Mundial y además porque la escala era menor", subrayó.

"Conviven por un lado la tendencia del orden mundial vigente que quiere reconfigurarse pero mantenerse en el poder como elemento central o por otro la tendencia de los poderes emergentes, de nuevas formas de vida, civilizatorias, que pueden dar lugar a un nuevo orden mundial", consideró Merino.

El analista también repasó el actual peso de China en América Latina, en medio de estas tensiones.

Arte, conciencia y sentidos

En el cierre cultural, conocemos más sobre "Estar igual que el resto", una exposición que se está desarrollando en el Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay. La propuesta se basó en una serie de conversaciones con distintas personas ciegas de nacimiento alrededor del mundo para entender su forma de abordar lo que los rodea. Dialogamos con la profesora Pau Delgado Iglesias.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.