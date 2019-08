¿Qué implica que Brasil sea aliado extra OTAN?

"Argentina es aliado extra OTAN y no modernizó sus FFAA"

El BRICS y el acuerdo Mercosur-UE

"La política externa brasileña sigue en busca de encuadrar un paradigma americanista ideológico , extremadamente subordinado y entreguista. Un alineamiento internacional subalterno a los EEUU", consideró Stuart. "Volvimos a la fase del realismo periférico, en un país que se está desindustrializando fuertemente, principalmente con el Lava Jato y varios miles de negocios cerrados, 13.000 industrias cerraron, 3 millones de desempleados, entre otras cosas. Yo creo que esta alianza militar con EEUU es uno más de los problemas que Brasil está abrazando y enfrentando", añadió. "El gobierno de Bolsonaro tiene un dilema muy grande incluso dentro de las corporaciones militares. Algunos creen que es bueno para la modernización de las Fuerzas Armadas pero Argentina está en un modelo parecido como aliado extra OTAN y no se modernizó nada", subrayó el analista. "Militares más de agenda progresista tienen en mente que era mucho más importante para Brasil tener a Embraer como una empresa brasileña estratégica, avanzar en el proyecto de submarino nuclear junto con Francia y en el proyecto del caza Gripen con Suecia. No creo que haya unanimidad entre los militares, todo lo contrario", señaló.

"Esto posiblemente impacte en la presencia de Brasil en los BRICS", consideró. "No creo que el Acuerdo Mercosur-Unión Europea sea una prioridad del gobierno Bolsonaro, a pesar de que falsamente se la consideró una victoria para la economía brasileña. El acuerdo no sé hasta qué punto seguirá adelante porque no hay interés de Bolsonaro y por todo lo que está pasando desde el punto de vista interno respecto a los derechos humanos", dijo Stuart en entrevista con Sputnik y radio M24.

Las PASO en medio de la crisis económica en Argentina

Además en GPS Internacional, nos adentramos en los últimos sondeos sobre las elecciones internas (PASO) de Argentina junto al analista político Sergio Pascual, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). "El principal punto es que las PASO y probablemente las elecciones generales se van a dar sobre un eje de discusión fundamental que es el económico. La población argentina sigue mostrando niveles de interés y posiciones más firmes respecto a la situación económica que en otros asuntos", indicó Pascual.

"En este momento la principal identidad política en Argentina es el anti-macrismo. No es ser de izquierda o derecha, progresista o conservador. El 33% de los argentinos dice ser anti macrista y quiere que se vaya este presidente, sobre todo por las razones económicas", añadió.

Cine y homenaje en Piriápolis

"La elección está muy polarizada. La imagen y los techos y suelos electorales se correlacionan con una intención de voto muy clara: la de Alberto Fernández con 42,5% y la de Mauricio Macri 33,4%. Muy por detrás, a distancia casi sideral, se encuentra el resto de los candidatos. Lavagna estaría en el 8,5%, Del Caño no llega al 4% y Espert al 3%", sostuvo Pascual.

En el cierre cultural, les acercamos las novedades de una nueva edición del Festival Piriápolis de Película, que tiene lugar en el Argentino Hotel del balneario uruguayo y tendrá un especial homenaje a uno de sus fundadores, Jorge Jellinek. Conversamos con uno de sus organizadores, Gustavo Iribarne.

