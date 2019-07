Opinión: "Si cae Venezuela, el progresismo no se levanta en veinte años en América Latina"

Participación en el XXV Foro de San Pablo en Caracas

"Ha sido un Foro en el que hubo un análisis autocrítico de los procesos que se han vivido en América Latina. Hay que sacar una lección. Tiene que haber un antes y un después de este foro y también de las experiencias de gobierno desde los partidos populares y los movimientos sociales", señaló Navarro.

"Hemos cometido errores en la izquierda. En mi opinión personal, el Foro de San Pablo tuvo una tibia defensa de Dilma en el lawfare, esta guerra judicial que también se aplicó a Lula. Nadie está libre en América Latina, ya se lo hicieron a Lugo y no dijimos nada", agregó.

"El Foro resolvió solidaridad activa en la denuncia de esta guerra económica que ha cobrado muchas vidas de niños. Se violan los derechos humanos de los niños que están sin atención por el bloque criminal que ha significado la confiscación de, en números del propio presidente Maduro, 20.000 millones de dólares que la banca internacional le ha robado a Venezuela", sostuvo el parlamentario chileno.

El debate sobre Venezuela en Chile y reacción al informe Bachelet

"Estoy dispuesto a dar el debate con la derecha de Kast, de Moreira, todos fieles defensores de Pinochet. Los que hoy día piden mi renuncia no solo fueron alcaldes, sino que fueron fundadores del partido de Pinochet", sostuvo Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile. "Tengo la convicción que si cae Venezuela, la izquierda, el progresismo, el socialismo no se levantan en 20 o 30 años en América Latina, porque hay una apuesta del modelo neoliberal adjunto a EEUU para liquidar todo proceso de integración, impedir la llegada de China, bloquear la entrada de Rusia , es decir mantener la hegemonía en el patio trasero", subrayó.

"El informe Bachelet se debe evaluar, no se puede desechar a primera vista. Lo hemos leído y creemos que hay elementos que no se ajustan a la realidad. El 82% de las 500 personas entrevistadas vive fuera de Venezuela. Recoge muchos antecedentes de informes anteriores y no incorpora todo lo que el gobierno puso a disposición de Bachelet", dijo Navarro en entrevista con Sputnik y radio M24.

Perú: el presidente Vizcarra se enfrenta al Congreso de su país

Además en GPS Internacional, consultamos al analista político Carlos Monge sobre la iniciativa del presidente de Perú, Martín Vizcarra, de promover una reforma constitucional y el adelanto de las elecciones generales. "Lo que estamos viviendo ahora tiene tres motivos que se han acumulado. En diciembre del año pasado el presidente Vizcarra forzó al Congreso a convocar un referéndum para aprobar algunas reformas en el ámbito judicial y lo logró su aprobación de manera importante por parte de la población, pero el Congreso las tiene durmiendo", explicó Monge. "Luego presentó un segundo paquete de reformas políticas y pidió un voto de confianza para ellas, pero el Congreso las ha deformado malamente o en algunos casos retrasado significativamente", añadió. "Y mientras tanto el Congreso ha estado blindando no solamente a sus propios miembros que tienen problemas con la Justicia, sino que blindan personajes corruptos en la Fiscalía para mantener una mayoría en la Junta Nacional de Fiscales con el objetivo de tirar abajo la investigación del Lava Jato en Perú", destacó Monge.

Fotografía y murales en Montevideo

En el cierre cultural, conocemos más sobre la muestra fotográfica "Si estas paredes hablaran", un registro de murales de distintos barrios de la ciudad de Montevideo. Conversamos con su autor, Enrique Figueroa.

