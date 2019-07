Argentina: "Hay que romper el mito de que el neoliberalismo es eficiente"

"Los argentinos teníamos una economía relativamente saneada, quizás con algunos problemas de crecimiento bajo, pero se mantenía resistiendo choques, los niveles de desempleo y deuda eran muy bajos, y en solo tres años hubo un vuelco tremendo de la situación económica y eso tiene que ver con el papel del FMI", señaló Oglietti.

"La deuda que tomó Macri en tres años de gobierno, no incluyo el último que todavía no cerró, equivale al Plan Marshall que recibió toda Europa de EEUU, que terminada la guerra entre el 45 y el 52 le dio 12.500 millones de dólares que traídos al valor de hoy son 125.000 millones de dólares que es lo que recibió Argentina", agregó.

"¿Para qué sirvió en Argentina? ¿Dónde están esos dólares? Hay que romper el mito de que el neoliberalismo es eficiente. Nos han llevado a una crisis que no estalla porque el FMI tiene un poder de fuego importante está conteniendo las corridas cambiarias hasta que se resuelva el desenlace electoral", sostuvo el economista.

"Lo que ocurre en Argentina es populismo cambiario, están vendiendo dólares muy por debajo. Con la inflación que hay al 3% mensual que el dólar esté planchado es irreal, lo mantienen así para llegar a las elecciones y tener alguna chance de éxito", opinó Oglietti.

"El déficit fiscal es más alto en este gobierno que en el anterior. ¿Pero para financiar qué? Aquí no se favorece a los sectores populares. De cada 100 dólares que ha conseguido el gobierno de Macri, 60 han ido a parar al negocio financiero", añadió.

"Antes las empresas privadas no se iban de Argentina y seguían viviendo, aunque con tasas de rentabilidad menores. En teoría ahora con tasas de rentabilidad mayores iban a hacer inversiones, pero sabemos que no se produjeron porque si se miran los datos de inversión total en Argentina en relación al PBI no ha aumentado la inversión, sino por el contrario estamos en una recesión total", dijo Oglietti en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', conversamos con el analista político Esteban Silva Cuadra sobre las protestas en Chile contra la política migratoria y el fin de la larga huelga en la educación.

"La política migratoria de las autoridades del gobierno de Piñera ha sido extremadamente contradictoria y llena de tergiversaciones".

"En primer lugar, porque ha tenido un ribete ideológico con respecto a los ciudadanos venezolanos con la llamada visa de responsabilidad democrática para traer el ingreso particularmente de profesionales, pero por razones políticas. Pero al mismo tiempo les ponía problemas y restricciones a migrantes haitianos", explicó Silva Cuadra. "Creo que poco a poco se va generando un clima de conciencia impregnando a la opinión pública y también a la esfera política porque esto requiere de un grado de acuerdo nacional pero también de una flexibilidad y de rectificación por parte de las autoridades de gobierno de Piñera. Espero que las movilizaciones que hubo y las presiones en esta última semana tengan efecto", agregó. "El término de la movilización nacional de los profesores tiene que ver con un acuerdo en torno no precisamente a todo el pliego que había sido planteado por el Colegio de Profesores, pero sí hay un avance y ahora hay una decisión de velar ahora por el cumplimiento de los acuerdos", sostuvo el analista.

"En este país a veces es más complejo lograr no solamente una mesa de negociación, por la vía legítima de la movilización y los paros, sino que después los gobiernos de turno cumplan los acuerdos", subrayó Silva Cuadra. El analista también hizo referencia al plebiscito autogestionado sobre el TPP-11 que en estos momentos está en curso de revisión en el Senado chileno.

En el cierre cultural, conocemos más sobre la 7ª edición de la Semana Negra, el encuentro internacional de novela policial que se desarrolla en Montevideo integrando a otras actividades artísticas. Conversamos con una de sus organizadoras, Alicia Escardó.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.