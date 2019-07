¿Qué implican los posibles rumbos de la nueva dirigencia europea?

"Ursula Von der Leyen está recibiendo muchos cuestionamientos tanto de la familia de los verdes como de los social-demócratas y fundamentalmente de los alemanes que han planteado que si avanza la nominación de la candidata de la canciller pueden llegar a romper la coalición de gobierno en Alemania", indicó Buglioni.

Más informaciñon: Merkel da un golpe de autoridad en Europa

"Merkel ya ha anunciado que finaliza su mandato dentro de dos años con lo cual el apoyo a su candidata a presidir el Consejo se torna débil. Además, el conjunto del equipo que va a conducir el resto de las instituciones también tiene cuestionamientos como Christine Lagarde con todo lo que ha desarrollado en el FMI", agregó.

"Si bien los partidos nacionalistas hicieron una buena elección pudieron construir un solo bloque y mantienen posiciones de crítica muy fuerte. Tanto Hungría, como Italia, como Polonia quedaron fuera de las instituciones y fueron los países que generaron una crítica muy importante", sostuvo el analista.

"El tema de los chalecos amarillos se va a profundizar producto del anuncio del acuerdo con el Mercosur como así han protestado también los productores irlandeses y valencianos y distintos sectores productivos de la Unión Europea", consideró.

Tema relacionado: Sale Draghi, entra Lagarde: ¿catástrofe económica en Europa a la vista?

"El PSOE dentro de la familia de los socialistas europeos es la mayor representación. Ha hecho una muy buena elección y ha puesto a España en un lugar privilegiado que no tenía dos legislaturas atrás con lo cual Pedro Sánchez va a seguir teniendo un lugar de privilegio junto con el presidente francés Macron y con una Angela Merkel en retroceso", dijo Buglioni en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', consultamos al exministro de Previsión Social de Brasil, Carlos Gabas, acerca de la aprobación en Diputados de la reforma jubilatoria . "Infelizmente lo que pasa es que un tema como este no toca a la sociedad si no se hace por la gran prensa. Intentamos hacer la movilización por todos los medios, pero se aprobó el texto base porque no está toda aprobada aun", consideró Gabas. "El texto base fue aprobado y esto es terrible para los trabajadores. Es muy difícil que haya una modificación que haga más tranquila las reglas nuevas. Lo que pasó esta semana en Brasil fue un desastre completo para los trabajadores de Brasil", agregó.

Más: Brasil: Una reforma jubilatoria pensada para la especulación financiera

"Existen protestas programadas para la próxima semana. Pero las personas no están movilizadas. Hay una encuesta que dice que la gran mayoría no saben lo que se está votando en la Cámara. Si no sabe lo que pasa, ¿cómo se puede movilizar?", digo Gabas.

En el cierre cultural, conocemos más sobre la edición 12ª del Festival Cine del Mar, un cine del Mercosur, edición 2019, que tiene lugar en Punta del Este, en Uruguay. Conversamos con su productor, Fernando Luis Goldsman.

Además: Estos son los ganadores de Cannes 2019 (y tres son hispanos)

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.