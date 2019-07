Opinión: "La guerra comercial está afectando a los países asiáticos"

"En principio se puede decir que se mantiene un escenario de distensión, pero no quiere decir que se ponga fin a las hostilidades entre EEUU y Corea del Norte. Hay un ámbito propicio para seguir dialogando como se intenta hacer en los últimos encuentros", señaló Álvarez.

"Ahora la estrategia de Trump es no actuar de la misma manera que sus antecesores y no sentarse a firmar un acuerdo que se sabe que en el mediano plazo no se va a poder cumplir. Generalmente en estos acuerdos hay incumplimientos de ambas partes y sobre todo no hay incentivos materiales y políticos reales para que Corea del Norte lleve adelante un proceso de desnuclearización", agregó.

"En el G20 no se pudo poner fin a la guerra comercial, pero volvemos a tener una tregua por lo menos. Parecería que Trump tiene una forma de hacer diplomacia muy particular donde tensiona el escenario casi hasta la crisis total y ahí cede para ver qué puede sacar del otro. Hasta ahora siempre se comporta así, como tirando de la soga", consideró Álvarez. "A los países asiáticos la guerra comercial los viene afectando. Japón ha respondido con todo lo que ha pedido EEUU que haga. En el caso de Corea del Sur también está muy presionada. Japón y Corea del Sur son países con una soberanía muy limitada porque dependen de la intervención en materia de seguridad de los EEUU y les resulta muy difícil tener una opinión distinta", añadió.

"En Hong Kong pueden seguir subiendo las tensiones. Desde el año 2014 que hay descontento en la que fue llamada la "marcha de los paraguas" a esta parte en que están más organizados. El activismo cada vez es más fuerte y tiene enorme impacto en la gente más joven", dijo Álvarez en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', dialogamos con José Beato, secretario general del Sindicato de Periodistas Dominicanos. "Hay una parada cívica de reclamo para demandar a las autoridades la reapertura de las investigaciones con relación a un asesinato de un reporto gráfico acaecido hace cinco años en la zona norte del país", indicó Beato. "No tenemos persecución por libertad de expresión, pero sí hay en los últimos tiempos asesinatos de periodistas por supuesta delincuencia común", agregó.

"El salario promedio de un periodista dominicano no excede a menos de 400 dólares con un ingrediente nuevo que muchos periodistas tienen que tener dos o tres trabajos para su consumo diario", advirtió. Beato también hizo referencia a distintos temas de la realidad política en República Dominicana y la situación humanitaria en la vecina Haití.

En el cierre cultural, conocemos más sobre el proyecto 'Tras las huellas del Venado', un proyecto de educación ambiental para niños que nació en 2014 el departamento de Rocha en Uruguay y en pocos días llegará al Castillo de Windsor en Inglaterra. Dialogamos con la maestra María Alicia Martínez, impulsora del proyecto.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.